فريق «المهايطية» يحتفلون بتدشين الفيلم

انطلق العرض الخاص للفيلم السعودي «المهايطية»، الأحد في الرياض بحضور أبطال وصناع الفيلم والذي سيتم عرض على منصة «نتفليكس» العالمية الخميس المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم راشد الشمراني، وغادة الملا، وآيدا القصي وزياد العمري وأضواء بدر وفايز بن جريس، إلى جانب عبد الرحيم الشربجي وفهد البتيري وعائشة الرفاعي.

من جهته، قال المنتج محمد علوي في تصريح صحافي إن طبيعة الفيلم فرضت تحديات خاصة على فريق العمل، موضحاً أن «كمية الهياط التي ظهرت في الفيلم كانت تتطلب سيارات وطيارات وماركات عالمية، لنقدم للمشاهد تجربة ثرية تواكب أحداث الفيلم».

ويأتي فلم «المهايطية» من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار وبدر العساف، وإنتاج أيمن جمال ومحمد علوي واستوديوات «Ideation» ومحمد حفظي و«فيلم كلينك».