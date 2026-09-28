قبل المواجهة الرابعة.. أرنولد لا يهزم «الصقور»

عجز الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، عن تحقيق أي انتصارٍ على المنتخب السعودي الذي يلاقيه، الثلاثاء، للمرة الرابعة في مسيرته.

ويتواجه المنتخبان السعودي والعراقي ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27» في مباراةٍ يخوضها «الأخضر» حاسمًا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي سلفًا، فيما يدخلها «أسود الرافدين» ولا تزال حظوظهم معلَّقةً.

وسبق لأرنولد مواجهة المنتخب السعودي مرتين عندما كان يقود أستراليا، إضافةً إلى لقاءٍ ثالثٍ وهو مدربٌ للعراق.

وفي تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لعبت أستراليا، تحت إشرافه، مباراتين أمام «الصقور»، انتهت أولاهما في سيدني بالتعادل السلبي، والأخرى سعوديةً في جدة بهدفٍ أحرزه سالم الدوسري من علامة الجزاء.

وجاءت المواجهة الثالثة في جدة أيضًا ضمن ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعادل فيها العراق مع المنتخب السعودي دون أهداف، ليحسم «الأخضر» بطاقة التأهل، ويتحوَّل منافسه إلى الملحق العالمي.

ولعب «الصقور» المباريات الثلاث بجهازٍ فني يقوده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.