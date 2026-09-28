سبيرتسيان يواصل التألق.. والجبل الأسود يهزم أرمينيا

تألّق الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مُجدّدًا بقميص منتخب بلاده، مُحرِزًا هدفًا، الإثنين، من خارج منطقة الجزاء في شباك الجبل الأسود، لكن الأخير انتصر 3ـ2 خارج أرضه، ضمن المجموعة 2 من المستوى 3 في دوري الأمم الأوروبية.

ولعِب سبيرتسيان المباراة كاملةً، وارتدى شارة القيادة، ومنحه موقع «صوفا سكور» الإلكتروني الكروي العالمي، أعلى تقييمٍ للأداء بين لاعبي المنتخبين، بواقع 8.8 درجة من 10.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر أصحاب الأرض 1ـ2، تسلّم نجم وسط الأهلي الكرة بعد خط منتصف الملعب وانطلق بها مارًّا من لاعبَين ثم سدد من خارج منطقة الجزاء مُسجِّلًا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 89، حسم الجبل الأسود المواجهة، عندما أحرز الهدف الثالث، عبر أليكسا لاتكوفيتش، لاعب الوسط.

وتصدر الفائز ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، وحلّ أرمينيًا ثانيًا بـ 3، حصدها من الفوز على لاتفيا، بهدفين دون رد الجمعة، صنع سبيرتسيان أحدهما.

ورفعت الجولتان عدد إسهامات اللاعب التهديفية مع منتخب بلاده، الذي ضمّه للمرة الأولى في مارس 2021، إلى 18، أحرز 13 منها وصنع 5.