STC Bank يفعّل الشراكة مع Visa حصريا للدوري الإسباني «LALIGA» في المملكة العربية السعودية

أعلن STC Bank عن تعاونٍ مع Visa، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم تجارب مميزة لعشاق كرة القدم وهواة اللعب في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور Visa بصفتها الشريك الرسمي للدوري الإسباني «LALIGA» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع بين خبرات Visa العالمية في مجال المدفوعات وقدرات STC Bank في الخدمات المصرفية الرقمية. وفي إطار هذا التعاون، سيعمل الطرفان على تقديم مبادرات موجهة للجماهير، وتجارب حصرية، وفرص تفاعل رقمية تهدف إلى تقريب مشجعي في مختلف أنحاء السعودية من أجواء البطولة.

وقال محمد بن عبد العزيز الفريح، الرئيس التنفيذي لـ STC Bank: «نطمح في STC Bank إلى بناء تجربة عملاء تتجاوز حدود الخدمات المالية لتصبح جزءًا من حياتهم اليومية، وترتبط باهتماماتهم وشغفهم وما يمثل قيمة بالنسبة لهم. ويجسد هذا التعاون طموحنا من خلال الجمع بين الابتكار الرقمي وأسلوب الحياة وإحدى أكثر الرياضات متابعة حول العالم، بما يسهم في تعزيز التفاعل وبناء روابط أكثر عمقًا مع عملائنا والمشجعين من مختلف أنحاء المملكة».

من جانبه، قال علي بيلون، نائب الرئيس الأول والمدير العام للمجموعة في المملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان لدى Visa: «تُعد كرة القدم أحد أبرز مجالات الشغف في المملكة العربية السعودية، ويحظى الدوري الإسباني (LALIGA) بمتابعة واسعة في مختلف أنحاء المملكة. ومن خلال تعاوننا مع STC Bank نسعى إلى تقريب الجماهير من أجواء المنافسة عبر محتوى تفاعلي وفرص تحتفي بشغفهم بكرة القدم. ويعكس هذا التعاون التزام Visa بجعل الوصول إلى اللحظات والتجارب التي تهم الناس أكثر سلاسة وترابطًا من خلال المدفوعات الرقمية».

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الأنشطة والمكافآت والتجارب المخصصة للجماهير على مدار الموسم.