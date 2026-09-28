«الأيكيدو السعودي» في دورة الصداقة العالمية

شارك المهندس باسم عبد الله زارع، رئيس اللجنة السعودية للأيكيدو رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العربي للعبة، في فعالية دورة الصداقة العالمية 2026، بمدينة فارينز الفرنسية خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الممارسين وقيادات الاتحادات ذات الصلة من مختلف دول العالم.

وتأتي المشاركة في إطار تعزيز حضور السعودية في المحافل الدولية للأيكيدو، وتوطيد العلاقات مع قيادات ومنظماتها العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما التقى زارع بأعضاء الفريق السعودي المشارك في الدورة، واطّلع على مساهماتهم في الفعالية، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهروا به، ومؤكدًا أن حضورهم يعكس ما يشهده الأيكيدو في السعودية من تطور ونمو، وما يتمتع به الممارسون من حضور متزايد على الساحة الدولية.

وثمّن زارع جهود أعضاء الفريق السعودي وحرصهم على تمثيل السعودية بصورة مشرفة، مؤكدًا أهمية استمرار المشاركة في الفعاليات والدورات الدولية بما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات، وتعزيز حضور الأيكيدو السعودي والعربي على المستوى الدولي.