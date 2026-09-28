سوريانو: معركة سيتي القانونية طويلة

أبلغ الإسباني فيران سوريانو، المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد مديري الأندية بأن المسار القضائي لاستئناف قضية الانتهاكات الـ 115 قد يستغرق أعوامًا طويلةً، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الإثنين.

واجتمع سوريانو مع أحد مديري الأندية الأوروبية في كوبنهاجن، العاصمة الدنماركية، الإثنين، ووُصِفَ اللقاء بـ «الخاص»، وتطرَّق فيه إلى القضية التي يواجهها مانشستر سيتي.

وحسبَ «سكاي نيوز»، تحدَّث المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي عن اهتمام أندية أخرى بتطوُّرات القضية، لكنْ دون الكشف عن هويتها.

وأوضح سوريانو، خلال الاجتماع، أن مراحل التحقيق، وتوجيه الدعوى القضائية، وصولًا إلى ثبوتها على مانشستر سيتي، استغرقت نحو ثمانية أعوام، متوقِّعًا أن يحتاج المسار القانوني المقبل إلى فترة زمنية مشابهة.

وأفادت مصادر مطلعة لشبكة «ذا أثليتك» البريطانية بأن سوريانو أبلغ الحاضرين في الاجتماع بثقته الكبيرة في قدرة مانشستر سيتي على تحقيق انتصار قانوني كبير أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مرحلة الاستئناف.

وعبَّر الإسباني، وفق المصادر ذاتها، عن رغبة كبيرة لديه ولدى النادي في كسب القضية بعد الاستماع إلى العقوبات التي ستصدر في حق مانشستر سيتي.

ورفض سوريانو الإدلاء بأي تعليق للصحافة عقب مغادرته قاعة الاجتماعات، التي ضمَّت ممثلين عن عدد من الأندية الأوروبية.

وحضر القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، داخل قاعة الاجتماع أيضًا.

وكان سوريانو رفض التعليق لشبكة «سكاي نيوز» عندما طُلب منه تأكيد ما دار خلال الاجتماع.