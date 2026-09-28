بقيادة مدافع الدرعية.. الكونجو ينفرد بصدارة مجموعة التصفيات

انفرد منتخب الكونجو الديمقراطية الأول لكرة القدم بصدارة المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، فاضًّا الشراكة مع نظيره ومضيفه الزيمبابوي، بعدما هزمه 2ـ1 مساء الإثنين في هراري، لحساب المجموعة الثانية.

ولعِب الكونجولي شانسيل مبيمبا، مدافع فريق الدرعية، كامل دقائق المباراة، مرتديًا شارة القيادة، ودخل مواطنه ثيو بونجوندا، جناح الفيصلي، بديلًا خلال الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي.

وأحرز المهاجم يوان ويسا وصامويل موتوسامي، لاعب الوسط، هدفي المنتخب الضيف، في الدقيقتين 31 و45+2. وقلّص صاحب الأرض الفارق في الدقيقة 90+3، بواسطة مارشال مونيتسي، لاعب الوسط.

ورفع المنتصر عدد نقاطه إلى 6، محتلًّا بمفرده صدارة ترتيب المجموعة، وبقِيَ رصيد الخاسر عند 3 نقاط، منحته المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام غينيا الاستوائية، فيما تذيّل سيراليون، الرابع، جدول الترتيب من دون أي نقطة بعد جولتين.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز غينيا الاستوائية 1ـ0 الإثنين على سيراليون.

وتحتضن 3 بلدان، هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، نهائيات كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا موزعة على 6 مجموعات.