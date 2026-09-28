ديوكوفيتش وسابالينكا في هيئة الحوار مع الـ«جراند سلام»

يتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا، الهيئة الجديدة للحوار بين نجوم كرة المضرب ومنظمي البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى عشرة لاعبين ولاعبات.

وأعلن منظمو بطولات الـ«جراند سلام» في نهاية أغسطس إنشاء «مجلس استشاري للاعبين»، في مواجهة تمرد أفضل لاعبي العالم الذين يطالبون بإشراكهم بشكل أوثق في قرارات هذه البطولات، وبالحصول على حصة أكبر من عائداتها.

ويشارك ستة لاعبين وست لاعبات في هذه الهيئة الجديدة، بحسب لقطات شاشة نشرها الصحافي المتخصص الأمريكي جون ويرثايم من مجلة «سبورتس إليستريتد» على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق الإثنين.

وستمثل مصالح اللاعبات إلى جانب سابالينكا، كل من الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالميًا، الأميركية جيسيكا بيغولا «3»، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا «7»، الأميركية إيفا يوفيتش «13» واليونانية ماريا ساكّاري «33».

وتطوّع لتمثيل الرجال إلى جانب ديوكوفيتش، كل من الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميًا، الأميركي بن شيلتون «4»، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم «5»، الإيطالي لورنتسو موسيتي «25» والفرنسي آرثر ريندركنيش «33».

وأكد مصدر مقرب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية توليفة المجلس، التي يغيب عنها كوادر مهمة كالإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميًا، والإسباني كارلوس ألكاراس «3»، والأميركية كوكو غوف «4».

وأوضح البيان المشترك الذي نشره المسؤولون عن كل من بطولات أستراليا، رولان جاروس، ويمبلدون والولايات المتحدة في أغسطس، أن اللاعبين الذين سيشغلون مقاعد في الهيئة الجديدة «سيتباحثون حول جميع المسائل الرياضية التي تندرج ضمن بطولات الجراند سلام».

وأضاف القيّمون عن البطولات الأربع الكبرى :«سيشكل المجلس أيضًا للاعبات واللاعبين إطارًا منتظمًا للتبادل، يتيح لهم طرح ومناقشة قضايا تتعلق برفاهيتهم ومكافآتهم، ولا سيما الجوائز المالية».

وقلّص بعض كوادر الكرة الصفراء منذ ربيع 2025، التزاماتهم الإعلامية قبل رولان جاروس وويمبلدون، للضغط على بطولات الـ«راند سلام»، حيث يأملون في أن يحصلوا في نهاية المطاف على 22 في المئة من عائداتها، مقابل نحو 15 في المئة حاليًا.

وأعلن المشرفون على البطولات الكبرى منذ بداية هذا الحراك زيادات كبيرة في المخصصات المالية.