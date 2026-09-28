الإصابة تنهي موسم أنيسيموفا مبكرا

أعلنت لاعبة كرة المضرب الأمريكية أماندا أنيسيموفا، الإثنين، إنهاء موسمها مبكرًا من أجل التعافي من إصابة متكررة في المعصم.

وخاضت اللاعبة «25 عامًا» آخر مبارياتها الموسم الجاري في بطولة أمريكا المفتوحة، وودعت المنافسات من الدور الثالث إثر خسارة مفاجئة أمام الروسية أناستاسيا بوتابوفا.

وكان من المقرر أن تستهل أنيسيموفا، المصنفة الـ 11، مشاركتها في الجولة الآسيوية عبر بطولة سنغافورة المفتوحة، لكنها اضطرت إلى الانسحاب قبل انطلاقها بسبب الإصابة. كما فعلت ذلك في بطولة الصين المفتوحة المقررة هذا الأسبوع في بكين، بعدما توجت بلقبها العام الماضي بفوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا في المباراة النهائية.

وكتبت أنيسيموفا عبر حسابها على «إنستجرام» :«مرحبًا بالجميع، قررت إنهاء موسمي العام الجاري. تعرضت لإصابة في المعصم مرة أخرى وأحتاج إلى علاجها. حان الوقت للتعافي واستعادة توازني، وأتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في 2027».

ومع تراجع فرصها في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، ستغيب أنيسيموفا أيضًا عن بطولة ووهان المفتوحة، مفضلة التركيز على التعافي واستعادة جاهزيتها الكاملة استعدادًا لموسم 2027، على أمل العودة إلى المنافسات في بطولة أستراليا المفتوحة.