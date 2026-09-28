أحدهم حيدر.. 8 محترفين في الخارج يدعمون العراق

تمزج قائمة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في «خليجي 27» بين 18 لاعبًا يحترفون داخل بلادهم، وثمانية من زملائهم ينشطون خارجيًا.

ومن بين المحترفين الثمانية في الخارج حيدر عبد الكريم، لاعب وسط النصر، الذي يتأهب لمواجهة أربعة من زملائه في «الأصفر»، عبر مباراة المنتخبين السعودي والعراقي، الثلاثاء، لحساب ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من المحفل الخليجي.

وجلس عبد الكريم احتياطيًا طوال مباراة الجولة الأولى أمام عُمان «1ـ1»، فيما دخل بديلًا خلال الشوط الثاني من المواجهة التالية أمام الكويت، التي انتهت بفوز العراقيين 3ـ2، وشارك لمدة 31 دقيقة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى النصر مطلع العام الجاري قادمًا من الزوراء العراقي، بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وستضع مباراة «الصقور» و«أسود الرافدين» عبد الكريم في مواجهة عبد الإله العمري، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، وعبد الله الحمدان، رباعي الفريق النصراوي.

وإضافة إلى عبد الكريم، تضم قائمة العراق زيدان إقبال، لاعب وسط دندي يونايتد الإسكتلندي، وزيد تحسين، مدافع باختاكور الأوزبكي، وأيمن حسين، مهاجم الفريق ذاته، ويوسف النصراوي، لاعب وسط إس في رييد النمساوي، وميرخاس دوسكي، ظهير أيسر فيكتوريا بلزن التشيكي، وأمير العماري، لاعب وسط كراكوفيا البولندي، وأحمد قاسم، جناح ناشفيل الأمريكي.

أما بقية لاعبي القائمة، فينتمون إلى 8 أندية عراقية. ويقدم الزوراء 3 لاعبين، بالتساوي مع كل من الشرطة وزاخو والطلبة وأربيل، فيما يغذي القوة الجوية القائمة بلاعب واحد، ومثله نيروز ودهوك.