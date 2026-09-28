الوحدة يكسب 6 ميداليات في بطولة السهام

فاز فريق نادي الوحدة للسهام بست ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، خلال مشاركته في بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للسهام.

وشارك 60 راميًا ورامية في البطولة التي لعبت منافساتها على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة خلال الفترة من 24-26 سبتمبر الجاري.

وفي منافسات الرجال فاز عبد الله بن ماضي بذهبية فوق 21 عامًا «القوس المركب الأزرق»، فيما نال عبد الله الصاعدي فضية فئة الفئة نفسها في «القوس الأولمبي الأزرق»، وحصل رواد مغربي برونزية «القوس الأولمبي الأزرق» في فئة تحت 18.

وفي منافسات السيدات، حققت آلاء بخشي الميدالية الذهبية في فئة السيدات فوق 21 عامًا «القوس الأولمبي الأزرق»، فيما نالت بتول سنان الفضية، وحققت أفنان بواكد الميدالية البرونزية ضمن الفئة ذاتها.