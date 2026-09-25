أبعدته عن التدريب الختامي.. آلام عضلية تهاجم تمبكتي

أبعدت آلام عضلية حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تدريبات «الأخضر»، الإثنين، عشية المواجهة المقررة الثلاثاء أمام العراق، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل.

ونوَّه الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اكتفاء تمبكتي بأداء تمارين خاصة مع الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الساق.

وأشار الموقع ذاته إلى مواصلة علاء آل حجي، لاعب الوسط، برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الانتصار الماضي على عُمان.

وجرى التدريب الختامي للأخضر على أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية تحت إشراف المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. وبدأ بفترة إحماء، أعقبها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية الدفاعية، قبل الختام بتدريب على الكرات الثابتة.

ويدخل المنتخب المباراة لحسم الصدارة بعد ضمانه بطاقة التأهل إلى نصف النهائي رسميًا بفضل انتصارين على الكويت 1ـ0 وعُمان 3ـ0 في الجولتين الأوليين.