بعد أزمة حسام.. الأهلي يكافئ الشناوي بالتجديد

جدَّد النادي الأهلي المصري، الإثنين، عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم المقبل، بعدما أتمَّ عشرةَ مواسمَ متتاليةً مع «الأحمر»، وعقب أيامٍ معدودةٍ من أزمة تصريحات حسام حسن، مدرب منتخب مصر، الذي أدلى بتعليقٍ حول الشناوي، عدَّه النادي وعديدٌ من اللاعبين السابقين وإعلاميون تجاوُزًا في حق حارسٍ مخضرمٍ، لعب 76 مباراةً دوليةً، وتُوِّج ببطولاتٍ عدة، محلية وقارية.

وأعلن الأهلي، في بيانٍ، عن التجديد مع الشناوي لمدة موسمٍ خلال جلسة جمعته بالدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة، مدير الكرة.

وعبَّر الحارس، البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزازه بتقدير النادي له، وامتنانه للجماهير «الحمراء» على مساندتها له، ووصفها بـ «السند»، عادًّا نفسه وزملاءه محظوظين بها، مؤكدًا أنها تدفعهم دومًا إلى مضاعفة الجهود ومحاولة تحقيق مزيدٍ من الانتصارات والبطولات.

وغادر الشناوي الأهلي، الذي ترعرع فيه، عام 2009، وعاد إليه خلال صيف 2016 بعد تمثيل فرق طلائع الجيش، وحرس الحدود، وبتروجيت، على الترتيب.

ومنذ عودته، لعِب أكثر من 350 بشعار «القلعة الحمراء»، مسهمًا في الفوز بـ 25 بطولةً، مصرية وإفريقية. وعلى المستوى الدولي، خاض 76 مباراة، ابتداءً من مارس 2018، اثنتان منها ضمن كأس العالم في روسيا.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، الأسبوع الماضي، نوَّه حسام حسن، مدرب «الفراعنة»، بدوره في تجهيز اللاعبين وإعادتهم إلى مستوياتهم المعهودة، ضاربًا المثل بالشناوي، وقال إن الحارس المخضرم كان قد «انتهى تقريبًا» قبل أن يساعده الجهاز الفني على استرداد لياقته الفنية في وقتٍ سابقٍ.

وأثار تصريح «العميد» عاصفةً من الانتقادات الحادَّة، وجَّهها له النادي الأهلي، عبر بيانٍ شديد اللهجة الجمعة، ونجوم سابقون للمنتخب المصري، وصحافيون وإعلاميون.

وعدَّ النادي ما قاله مدرب المنتخب تجاوزًا مرفوضًا في حق الحارس المخضرم، معلنًا ترقبه موقف اتحاد الكرة المصري حيال هذه التصريحات.

ومساء الإثنين، أعلن حسام حسن، أن تعليقه حول الشناوي فُهِم بالخطأ، وأكد تقديره لما قدَّمه الحارس للمنتخب، موضحًا أن ما ذكره يرتبط بفترةٍ سابقةٍ كان النجم الأهلاوي خلالها مصابًا في كتفه.

وخلال التجمُّع الحالي للمنتخب المصري، يغيب الشناوي عن قائمة اللاعبين بقرارٍ من الجهاز الفني، الذي اختار حراسًا آخرين، ويعتمد بصفةٍ أساسيةٍ على مصطفى شوبير من الأهلي.