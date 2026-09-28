من جدة.. اتحاد الصحافة الرياضية العربية بهوية جديدة

أطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية هويته الجديدة، المستمدة من تاريخه، الإثنين، في ختام أعماله التي احتضنتها جدة على مدى يومين، بالتزامن مع استضافتها منافسات كأس الخليج 27.

وجاء إطلاق الهوية الجديدة خلال جلسة حوارية إعلامية غطّتها «الرياضية»، بحضور الدكتور تركي العواد، رئيس الاتحاد، وعوني فريج، أمينه العام، والدكتور عادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، وجياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وجبر الشايقي، رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، والدكتور عبد الرحمن الهزاع، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، إلى جانب رؤساء الوفود الإعلامية المشاركة في بطولة كأس الخليج وعدد من الإعلاميين الخليجيين والعرب.

واستعرض عوني فريج، الأمين العام للاتحاد، مضامين الهوية الجديدة، التي صممتها مؤسسة «YANNA» للإعلام والتسويق الرياضي، خلال الجلسة التي شهدت كذلك استعراض رؤية الاتحاد ورسالته وأهدافه خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب تركي العواد، رئيس الاتحاد، عن سعادته بنجاح البرنامج التدريبي الأول للصحافيين الشباب، مستعرضًا رؤية ورسالة وأهداف الاتحاد في المرحلة المستقبلية، والمتوائمة مع مستهدفات مجلس الإدارة.

وقدم العواد شكره للدكتور عادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، على دعمه للاتحاد العربي، ولجبر الشايقي، رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، على جهودهما وحرصهما على استضافة برامج الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، كما وجه الشكر إلى المشاركين في البرنامج التدريبي الأول.

وكان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية قد اختتم البرنامج التدريبي الأول للصحافيين والصحافيات الشباب، المعني بـ«صناعة المحتوى الرقمي»، والذي احتضنته جدة على مدى يومين.

وجرى البرنامج بالشراكة بين الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بمشاركة عدد من الإعلاميين الرياضيين الشباب من مختلف دول الخليج العربي والعراق واليمن.