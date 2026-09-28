أمام العراق.. السالم يقود هجوم الأخضر

أظهرت المناورة الفنية التي طبَّقها اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، دخول المهاجم عبد الله السالم ضمن خيارات التشكيل الأساسي في مواجهة العراق، الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في «خليجي 27»، وفقًا لما ذكره لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وبيَّن المصدر ذاته، أن دونيس يتَّجه إلى إجراء تدوير واسع في عدد من مراكز المنتخب خلال المباراة في ظل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، ورغبة الجهاز الفني في تقليل مخاطر الإصابات قبل خوض هذا الدور.

ويُنتَظر أن يحسم اليوناني تشكيلته النهائية في الاجتماع الفني، ظهر يوم المباراة، وستتأكَّد خلاله مشاركة السالم منذ البداية بعد ظهوره ضمن المجموعة الأساسية في المناورة الأخيرة.

وشارك اللاعب في ثلاث مباريات دولية سابقة دون أن يسجل أي هدف، وفق بيانات موقع المنتخب السعودي.

وتأتي توجُّهات دونيس نحو التدوير بعد سلسلة الإصابات التي ضربت صفوف الأخضر خلال البطولة، وأجبرت الجهاز الفني على استبعاد نوَّاف العقيدي، حارس المرمى، وحسن كادش، قلب الدفاع، فيما يواصل علاء حجي، لاعب الوسط برنامجه العلاجي.

وكان المنتخب السعودي حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد أن جمع ست نقاط من انتصارين متتاليين، الأول أمام الكويت 1ـ0، والثاني على عُمان 3ـ0، ليدخل مواجهة العراق وهو يبحث عن إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة. ويكفي الأخضر التعادل أمام العراق لضمان صدارة المجموعة الأولى، ومواجهة وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي بعد أن انحصر المركز الثاني بين منتخبي قطر والإمارات اللذين يلتقيان في الجولة الأخيرة، الأربعاء.