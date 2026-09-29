توخيل: مواجهة التشيك ليست نهاية المشوار

رأى الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن المباراة المقبلة أمام التشيك في براغ ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية «ليست حاسمة بعد»، على الرغم من الخسارة افتتاحًا أمام إسبانيا 2ـ3 الأسبوع الماضي.

وقلب المنتخب الإسباني، بطل العالم خسارته 1ـ2 إلى فوز 3ـ2 في مباراة استضافها ملعب ويمبلي السبت، لتتلقى آمال «الأسود الثلاثة» في بلوغ نصف نهائي المسابقة للمرة الثانية ضربة موجعة.

وقال توخيل الذي قاد إنجلترا إلى المركز الثالث بمونديال 2026، في مؤتمر صحافي في براغ: «الأمر لا يزال مبكرًا نوعا ما في المجموعة، لوصف المباراة بالحاسمة».

وأضاف: «بشكل عام، نصل دائمًا إلى كل مباراة ونُعد الفريق بهدف الفوز.. كان هذا هو الهدف أمام إسبانيا، وهو كذلك غدًا أيضًا».

وتابع: «تحتاج دائمًا إلى نتيجة في كرة القدم لتكتسب الثقة والدعم والإيمان الذي تحتاجه دومًا. خاصةً بعد خسارة».

وقال المدرب «52 عامًا» إنه يتوقع منافسة صعبة من التشيك الذي تعاقد هذا الصيف للمرة الأولى في تاريخه مع مدرب أجنبي، هو الإسباني سانتي دينيا بعدما أنهى مجموعته في كأس العالم في المركز الأخير.

وتعثرت التشيك أيضًا في مباراتها الأولى ضمن المجموعة الثالثة السبت أمام مضيفتها كرواتيا 1ـ2، على الرغم من إظهارها بعض التحسن في أدائها تحت قيادة مدربها الجديد.

وأكد توخيل: «نحترم المنافس، نحترم مستواه، ونحترم التحدي الذي يمثله اللعب في براغ أمام التشيك».

وأوضح المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي أن إزري كونسا ونيكو أورايلي، اللذين شاركا أساسيين أمام إسبانيا، يعانيان من «مشكلات بسيطة» وقد يغيبان عن مباراة الثلاثاء.

وأشار إلى أنه من الناحية المثالية يرغب في أن يشرك التشكيلة نفسها، لكن عليه التحدث مع الأطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي واللاعبين أنفسهم.

وأضاف: «كانت عقليتي قبل المعسكر ألا أُجري تبديلات كثيرة في التشكيلة، لكننا سنكون دائمًا حريصين جدًا على صحة اللاعبين».

ولم يبلغ «الأسود الثلاثة» نصف نهائي البطولة سوى مرة واحدة من أصل ثلاث نسخ، وهبط إلى المستوى الثاني في 2022-2023.

أما التشيك فلم تذق طعم الخسارة في مبارياتها الأربعة الأخيرة على ملعبها أمام إنجلترا، وفازت في آخر مواجهة بينهما 2ـ1 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 عام 2019.

وسيواجه التشيكيون مهمة شاقة كفريق قيد التطور تحت قيادة دينيا الذي قاد إسبانيا لإحراز ذهبية أولمبياد باريس عام 2024.

ووصف دينيا منتخب إنجلترا بأنه «أحد أفضل المنتخبات في العالم»، وقال إن الفريق المضيف سيركز على أدائه الخاص.