اكتساح إيطالي.. وتقييم ديميرال منخفض

حقق المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره ومضيفه التركي 4-1، مساء الإثنين في مدينة بورصة، ضمن ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية.

ولعِب التركي مريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي، الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف 3-0، وخرج مستبدلًا قبل انطلاق الثاني، تاركًا مكانه للمدافع عبد الكريم بردكجي.

وسجَّل ديميرال ثالث أقلَّ تقييمٍ لأداء لاعبي المنتخبين، إذ منحه موقع «سوفا سكور»، الكروي الإلكتروني العالمي، 5.6 درجة من 10، وهو الأقل بعد زميليه ألتاي بايندير، حارس المرمى «4.6»، والمدافع زكي شيليك «5.5».

والتقى المنتخبان، على ملعب «تمساح أرينا»، في إطار منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وحسم الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب بلاده، المواجهة التكتيكية مع مواطنه فينتشينرو مونتيلا، مدرب تركيا.

وأحرز الأهداف الإيطالية المدافع أليساندرو باستوني، ودافيد فراتيسي، لاعب الوسط، وميشيل كايودي، الظهير الأيمن، والمهاجم بيو إسبوسيتو، في الدقائق 9 و22 و27 و50، على الترتيب. وسجّل المهاجم باريش ألبير يلماز الهدف التركي الوحيد، في الدقيقة 47.

وتصدّر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط من جولتين، وحلَّ الإيطالي ثانيًا، بـ 3 نقاط، متفوّقًا بالأهداف على نظيره البلجيكي، الذي خسِر من المتصدر 0-1 الإثنين، وبقِيَ تركيا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.