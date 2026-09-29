محافظ البصرة يزور «أسود الرافدين» قبل مواجهة «الصقور»

اختتم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره السعودي، الثلاثاء، ضمن ثالث وآخر جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27»، بحصةٍ تدريبيةٍ في جدة، شهدت حضور أسعد العيداني، محافظ البصرة.

ووفق الحساب الرسمي للمنتخب الملقَّب بـ «أسود الرافدين» في منصة «إكس»، زار العيداني المنتخب، الإثنين، وكان برفقته يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى جانب نائبيه سرمد عبد الإله ومحمد ناصر، والدكتور كوفند عبد الخالق، الأمين العام، والدكتور صباح قاسم وعماد ياسين، عضوي المكتب التنفيذي.

وحضر العيداني دعمًا للمنتخب العراقي قبل المواجهة التي يطمح من خلالها إلى حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وبدأ العراق مشواره بالتعادل مع عُمان 1ـ1، ثم فاز على الكويت 3ـ2، ويحتل المركز الثاني بأربع نقاط، فيما يتصدر المنتخب السعودي الترتيب بست نقاط.

ويكفي العراقيون الحصول على نقطة واحدة لحسم البطاقة، أو حتى الخسارة بشرط ألا تفوز عُمان، التي تملك نقطة واحدة، على الكويت، صاحبة الرصيد الصفري، كيلا يضطرون إلى دخول حسابات فارق الأهداف.