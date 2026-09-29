الموسم الـ24.. ليبرون يبدأ المغامرة الرابعة

أكد ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، حماسه الشديد للعب بقميص فريقه الرابع «سيفنتي سيكسرز»، بعد مسيرة ناجحة مع «لوس أنجليس ليكرز».

وقال ليبرون في مؤتمره الصحافي الأول وسط حشد كبير من الصحافيين في مركز تدريب الفريق، في مشهد عكس حجم الاهتمام الذي رافق الصفقة: «أنا متحمس للغاية للعب أمام هؤلاء المشجعين. إنهم يفهمون الرياضة جيدًا، ويعرفون كرة السلة على وجه الخصوص».

ووافق ليبرون «41 عاما»، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، على خفض تاريخي في راتبه، كما ترك خلفه ابنه بروني، الذي كان زميله في ليكرز، من أجل خوض موسمه الرابع والعشرين، وهو الذي سيعزز رقمه القياسي في الدوري، مع فريق يؤمن بقدرته على المنافسة على اللقب.

ويأمل مشجعو فيلادلفيا أن يكون الأمر محقا، إذ باتت ذكريات آخر لقب أحرزه الفريق عام 1983 بقيادة الأسطورة جوليوس إيرفينج تبدو بعيدة أكثر فأكثر.

وقال ليبرون جيمس: «إذا أردنا تحقيق إنجاز كبير فعلًا، وإذا كنا نطمح إلى صنع شيء استثنائي، فسيستلزم ذلك تضحيات جماعية من الجميع».

وأضاف أنه وضع قائمة مختصرة ضمت خمسة فرق قبل أن يحسم قراره بالانضمام إلى فيلادلفيا، مشيرًا إلى أنه لم يحدد بعد ما إذا كان عقده الحالي مع سيكسرز سيكون الأخير في مسيرته.

وكان ‌سيكسرز قد عزز صفوفه بضم جايلن براون، أفضل لاعب في نهائيات 2024، قبل أيام قليلة من ‌إعلان ليبرون قراره، ليشكل ثلاثيًا لافتًا إلى جانب النجم تايرس ماكسي، الذي بلغ متوسطه 28.3 نقطة في المباراة الواحدة الموسم الماضي، والعملاق جويل إمبيد.

يذكر أن ليبرون وقع عقدًا لمدة عامين من فريقه الجديد مقابل ثمانية ملايين دولار، علمًا أن راتبه السنوي الأخير من لوس إنجليس بلغ 52 مليونًا. وبلغ إجمالي رواتبه مع الفرق الأربعة التي مثلها بما فيها فيلادلفيا 592 مليونا.