أوليسيه يمنح زيدان الانتصار الثاني

منح البديل مايكل أوليسيه مدربه زين الدين زيدان، نجم خط الوسط السابق، فوزه الثاني منذ تسلُّمه المهام الفنية للمنتخب الفرنسي بهدفٍ قاتلٍ أمام مضيفه البلجيكي 1ـ0، الإثنين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل أوليسيه هدف الفوز بعد 12 دقيقةً من نزوله حيث انطلق على الجناح الأيمن من منتصف الملعب، وتوغل إلى الداخل، وسدَّد كرةً مقوَّسةً مثاليةً بقدمه اليسرى من مسافة 16 مترًا، فشل الحارس سيني لامينس في صدها «88»، وهو الهدف الثامن في 27 مباراةً لجناح بايرن ميونيخ الألماني.

وبهذا الفوز، تصدَّر «الديوك» المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاطٍ بعدما استهل مشواره بالفوز على تركيا بهدف كيليان مبابي الذي خرج مصابًا.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني بثلاث نقاطٍ متساويةً مع إيطاليا التي عوَّضت خسارتها أمامها افتتاحًا بفوزٍ عريضٍ على تركيا 4ـ1.

وفي بروكسل، أجرى زيدان تسعة تغييراتٍ على تشكيلته الأساسية التي خاضت لقاء تركيا، فشارك كلٌّ من إستيبان لوبول، أندي ضيوف، جيريمي جاكيه ولوكاس دا كونيا للمرة الأولى بقميص المنتخب.

وبخلاف زيدان، قرَّر الهولندي مارك فان بوميل، مدرب بلجيكا، الاعتماد على عنصر الاستقرار في التوليفة، لذا لم يُجرِ سوى تغييرين فقط مقارنةً بمباراته الأخيرة التي أسقط خلالها إيطاليا في عقر دارها 2ـ0.