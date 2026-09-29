البوسنة تزيد متاعب رومانيا برباعية

تغلَّب المنتخب البوسني الأول لكرة القدم على مضيفه الروماني 4ـ2، الإثنين، ضمن المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووجَّهت هذه الخسارة ضربةً جديدةً إلى جورجي هاجي، مدرب المنتخب الروماني، في بداية عودته إلى عالم التدريب بعد سقوطه في الجولة الأولى.

وحافظت السويد على صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام البوسنة بعد أن حققت انتصارها الثاني تواليًا على ملعبها، وهذه المرة 3ـ1 على بولندا في العاصمة ستوكهولم.

وفي منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني، انتهت مباراتان بنتيجةٍ سلبيةٍ، إذ تعادلت أوكرانيا مع جورجيا خارج ملعبها، وإيرلندا الشمالية مع هنغاريا على ملعبها.