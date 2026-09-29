تونس يهدر فوزا جديدا.. ومدافع الحزم احتياطيّا

فرّط منتخب تونس الأول لكرة القدم، للمرة الثانية خلال 5 أيام، في الفوز ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وتعادل مع ضيفه بوتسوانا 2-2، مساء الإثنين، لحساب ثاني جولات المجموعة الثامنة.

وتأخّر صاحب الأرض بهدفٍ في الدقيقة 37، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وقلب النتيجة بهدفين أحرزهما المهاجم حازم المستوري في الدقيقتين 44 و49، لكن الضيف أدرك التعادل في الدقيقة 60، وسجّل له المهاجم تاتاياون كاجامانياني أولًا ثم البديل ليبوجانج ديتسيلي، لاعب الوسط.

بذلك، خسِر «نسور قرطاج» نقطتين أخريين في مشوار التصفيات، بعد التعادل مع أوغندا 1-1، على الملعب ذاته، الخميس ضمن الجولة الأولى. وكان التونسيون متقدمين، قبل أن يتعادل الأوغنديون.

وخلال المباراتين، أبقى التونسي معين الشعباني، مدرب منتخب بلاده، أمين بن حميدة، مدافع فريق الحزم، على مقاعد الاحتياط.

ولحساب المجموعة ذاتها، يتواجه المنتخبان الليبي والأوغندي، مساء الثلاثاء.