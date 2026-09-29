«فيفا» يزيد تمويل الاتحادات الوطنية

فتح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الباب أمام زياداتٍ كبيرةٍ في التمويل المخصَّص للاتحادات الأعضاء، البالغ عددها 211، إذ من المقرَّر أن ينظر مجلس «فيفا» في مسألة المدفوعات الإضافية خلال اجتماعه، 15 أكتوبر المقبل.

وفي رسالةٍ وجَّهها، الإثنين، إلى رؤساء الاتحادات القارية الستة التابعة للاتحاد، ذكر إنفانتينو، أنه سيدعم «أقصى قدرٍ ممكنٍ من التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه بمسؤوليةٍ»، لكنَّه حذَّر من أن أي رقمٍ قيد المناقشة حاليًّا لا يمثِّل التزامًا معتمدًا.

وأوضح جياني، أن المقترح الذي تمَّ التخلي عنه، الخاص ببيع حصةٍ من الحقوق التجارية لكأس العالم، وأثار دعواتٍ لاستقالته، كان يهدف في الأساس إلى توفير أموالٍ إضافيةٍ لكرة القدم.

وكتب: «كان الهدف من المقترح التجاري الأخير، الذي سُحب الآن، تمكين فيفا من استثمار المزيد في كرة القدم».

وفي 18 سبتمبر، صرَّح اثنان من منتقدي إنفانتينو، وهما السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، والكندي فيكتور مونتاجلياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، أن كل اتحادٍ عضوٍ يجب أن يحصل على عشرة ملايين دولار خلال الأعوام الأربعة الممتدة بين 2027 و2030.

وجاء رد إنفانتينو بالإشارة إلى استعداده لمجاراة أي عروضٍ أخرى، قائلًا: «سأدعم أقصى قدرٍ ممكنٍ من التمويل الإضافي الذي يمكن تقديمه بمسؤوليةٍ من خلال عمليات الحوكمة السليمة المتبعة في فيفا».