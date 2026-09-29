الكويت تنتزع ذهبيتين في الرماية

تسيَّدت الكويت مسابقات الرماية، فئة التراب، بفوزها بذهبيتين وبرونزيتين ضمن غلةٍ عربيةٍ، بلغت خمس ميدالياتٍ متنوِّعةً بدورة الألعاب الآسيوية الـ 20 في ناجويا، الثلاثاء.

وأحرز الكويتي خالد المضف ذهبية التراب للفردي في أجواءٍ ماطرةٍ خلال نهائي مثيرٍ، حُسم في اللحظات الأخيرة بإصابته 26 طبقًا، وهو رقمٌ جديدٌ في الآسياد، متقدمًا بفارق طبقٍ على كون بي يانج، من الصين تايبيه، بطل آسيا سابقًا وحامل ميدالية جاكرتا 2018.

وحصل الصيني يينج آي كيو، حامل فضية أولمبياد 2024 وذهبية هانغجو قبلها بعامين، على الميدالية البرونزية.

وتُوِّج المضف بالذهبية الثانية في الرماية في غضون ساعاتٍ بعد أن قاد فريق الرجال للفوز بالمركز الأول مع 355 طبقًا في نهائي شهدٍ منافسةً عربيةً خالصةً باحتلال قطر المركز الثاني وفوزها بالفضة «349». وآلت البرونزية إلى كازاخستان مع 348 طبقًا.

واستعاد الرماة الكويتيون المعدن النفيس في التراب، فردي وفرق، الذي أحرزوه في ألعاب عام 2010 بعد أن أزاحوا الصين والصين تايبيه والهند عن عرش النسخة الجارية.

وقال دعيج العتيبي، رئيس الاتحاد الكويتي للرماية: «النتائج طيبة، وأنا سعيدٌ لإخواننا وأخواتنا الأبطال الذين تميَّزوا في هذه الدورة الآسيوية. كان ذلك تحديًا كبيرًا لنا بعد الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى توقف التدريبات في الكويت لفترةٍ طويلةٍ».

وأضاف: «المفاجأة جاءت من فريق السيدات الذي بدوره حقق إنجازاتٍ في هذه الدورة، وأريد أن أتقدم بالتهنئة لأخواتنا اللاتي شاركن في البطولة. ننتظر التحديات المقبلة حيث سنشارك بعد شهرٍ في بطولة العالم للرماية التي ستجرى في قطر».

وعلَّق مشفي المطيري، مدير فريق الرماية، على ذهبية الفرق بالقول: «حظي الرماة بأفضل تجهيزٍ، ومعسكراتٍ قبل المنافسات، والحمد لله تكللت الجهود بالنجاح». مضيفًا: «كنا نأمل تحقيق كثيرٍ من الميداليات في التراب والسكيت، لكن عمومًا النتيجة مُرضيةٌ مقارنةً مع النتائج العامة التي كنا نتوقعها».

وفي نهائي الفردي للسيدات، أحرزت الكويتية هاجر عبد الملك الميدالية البرونزية باحتلالها المركز الثالث خلف الهندية نيرو نيرو المتوَّجة بالذهب برقمٍ قياسي آسيوي «28 طبقًا»، والصينية يونونج سون.

ولم يحالف الحظ الرامية راي باسيل، لبنانية الأصل التي قررت تمثيل قطر في المحافل الدولية، إذ اكتفت بالمركز الرابع.

ولدى منافسات الفرق، حلَّت راميات الكويت في المركز الثالث، ونلن الميدالية البرونزية خلف الصين والهند، فيما كان المركز الرابع من نصيب الراميات القطريات.

وفي منافسات رفع الأثقال، أحرزت القطرية وصال يخلف برونزية وزن ما فوق 86 كيلوجرامًا، لترتفع غلة «الأدعم» في النسخة الجارية إلى تسع ميدالياتٍ، توزعت على ثلاث ذهبياتٍ، ومثلها من الفضة والبرونز.