«خزامى».. الكرة الرسمية في آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة كيلمي، رسميًّا، عن «خزامى»، الكرة الرسمية لمباريات كأس آسيا 2027، التي تنظمها السعودية خلال الفترة من 7 يناير المقبل حتى 5 فبراير2027، وفق الحساب الموقع الرسمي، الثلاثاء.

وسُمِّيت الكرة تيمنًا بالخزامى البري الذي يتميَّز بقدرته على الصمود، وينتشر في أنحاء السعودية، إذ تستلهم «خزامى» لحظة التحوُّل المذهلة في المشهد الطبيعي عندما تتفتَّح الأزهار في وقتٍ واحدٍ.

ويعكس اللون البنفسجي المميَّز اللونَ الاحتفالي التقليدي المستخدم للترحيب بالضيوف المكرَّمين، بما يرمز إلى حفاوة الضيافة التي يحظى بها كل منتخبٍ ومسؤولٍ ومشجعٍ يحضر الحدث القاري الأبرز.

ويُشكِّل تصميم «خزامى» امتدادًا مباشرًا للهوية البصرية الجريئة والمعاصرة لكأس آسيا «السعودية 2027»، وترتكز الأنماط الهندسية اللافتة للكرة على عنصر «البوابة»، وهو عنصر رسومي أساسي مستوحى من مداخل الأبواب المعمارية التقليدية في منطقة نجد.

ويحيط هذا العنصر المتدرِّج على شكل ماسةٍ بشعار البطولة على الكرة، مجسدًا إيقاع وانفتاح الحرف اليدوية في المنطقة. كذلك تم اعتماد درجات البنفسجي الداكن والأخضر الزاهي والرملي مباشرةً من لوحة الألوان الرسمية للبطولة، بما يخلق رابطًا بصريًّا متناسقًا مع البيئة العامة للحدث.

وصُمِّمت الكرة لتحقيق أعلى مستويات الأداء حيث توفر الألواح ذات التباين العالي باللونين البنفسجي والأبيض رؤيةً فائقةً للاعبين والحكام والجماهير في جميع ملاعب المباريات، بما يضمن وضوحًا مثاليًّا في ظروف الإضاءة النهارية وتحت الأضواء الكاشفة.

وقال داتوك سري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يمثل الكشف عن خزامى محطةً أخرى مثيرةً، ونحن نمضي قدمًا نحو كأس آسيا السعودية 2027».

وأضاف: «تجسد هذه الكرة الروح الفريدة والتراث النابض بالحياة لأهم مسابقةٍ لكرة القدم في القارة، فضلًا عن كرم الضيافة العميق الذي تتميز به الدولة المضيفة».

وتابع: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع كيلمي لتقديم كرةٍ تجمع بين سرد القصص الثقافية والهندسة التقنية ذات المستوى العالمي، بما يضمن قدرة لاعبينا النخبة على تقديم أفضل مستوياتهم على الإطلاق على أكبر مسرح في آسيا».

من جانبه، قال كي يونجشيانج، رئيس مجلس إدارة شركة كيلمي: «بعد نجاحنا في توريد الكرة الرسمية للنسخة الماضية من كأس آسيا، نفخر بالكشف عن خزامى، كرتنا الرسمية للنسخة الثانية على التوالي»، مشيرًا إلى أنها جاءت استلهامًا من الخزامى البري المنتشر في أنحاء السعودية، ودرجات اللون البنفسجي الدافئة التي تتميَّز بها الثقافة المحلية، إذ «تجسد الكرة قلب وروح الدولة المضيفة».

وبيَّن: «الكرة صُنعت بعنايةٍ حيث توفر ألواحها ذات التباين العالي باللونين البنفسجي والأبيض رؤيةً استثنائيةً في جميع ظروف الإضاءة، بينما يضمن شكلها الانسيابي مسارًا ثابتًا، واستجابةً مميزةً عند لمس الكرة لأفضل اللاعبين في العالم. نحن نؤمن بأن خزامى لن تسهم فقط في تعزيز الأداء داخل الملعب، بل وستحوِّل أيضًا كل مباراةٍ إلى احتفالٍ بشغف كرة القدم الآسيوية ووحدتها وتميزها».

في المقابل، قال باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرة القدم الآسيوية: «خزامى أكثر من مجرد قطعةٍ مهمةٍ من المعدات في لعبة كرة القدم، فهي تعبيرٌ نابضٌ بالحياة عن هوية البطولة، وروح الترحيب التي تتميز بها الدولة المضيفة، كما هو الحال دائمًا. نحن نفخر بالشراكة مع كيلمي لإحياء هذا التصميم من أجل جوهرة التاج لكرة القدم الآسيوية».