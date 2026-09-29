لوبيتيجي: الإمارات مرشحة.. وعفيف يقدم «تضحيات»

أكد الإسباني جوليان لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، أن الإمارات من أبرز المنتخبات المرشَّحة لتحقيق لقب بطولة «خليجي 27» قبل مواجهتهما في ختام دور المجموعات على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الأربعاء.

وقال لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة، صباح الثلاثاء: «يجب علينا أن نكون حاضرين أمام منتخب الإمارات الذي يعدُّ واحدًا من أبرز المنتخبات المرشَّحة لتحقيق اللقب. نحن نعلم أنه لا يوجد لدينا وقتٌ من أجل الاستعداد الكافي».

وأضاف: «تأهلنا إلى نصف النهائي، لكن قبل ذلك سيكون تركيزنا منصبًّا على مواجهة الإمارات، الأربعاء. لابد أن نكون حريصين على عدم وجود إصاباتٍ داخل المجموعة، وأن نكون قريبين من اللاعبين لتحضيرهم نفسيًّا».

وتابع المدرب: «أكرم عفيف قدَّم تضحياتٍ كبيرةً في المركز الذي يلعب فيه، وهو قادرٌ على التسجيل في أي لحظةٍ، وسعيدٌ جدًّا بالمستوى الفني الذي قدَّمه مع بقية زملائه في القائمة. لست قلقًا من حضوره في عمق الملعب».

واختتم لوبيتيجي حديثه بالقول: «أنا عاشقٌ لكرة القدم، وسأكون متابعًا للمباراة التي تجمع منتخبَي السعودية والعراق من أجل رصد النقاط الإيجابية في كل منتخبٍ قبل مواجهتنا في نصف النهائي».

إلى ذلك، أكد حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، جاهزيتهم لخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام الإمارات.

وقال اللاعب: «الإمارات منتخبٌ متجدِّدٌ وقوي، ودائمًا مواجهاتنا أمامه تكون قويةً. لعبت في بدايتي مع عمالقة الإمارات: إسماعيل مطر، وعلي مبخوت، وعمر عبد الرحمن، ومن واجبنا نحن اللاعبين احترام المنافس».

وعن نهاية مشواره في ملاعب كرة القدم، أجاب: «الاستمرارية في ملاعب كرة القدم توفيقٌ من رب العالمين. لا يوجد تاريخٌ معينٌ لاتخاذ قرار الاعتزال، لكنني دائمًا أقول للاعبين: إذا انتهت الرغبة والشغف، فهنا يمكن أن يُعلن اللاعب اعتزاله. منذ أن كنت صغيرًا وأنا أحب التنس، وكذلك كرة القدم».