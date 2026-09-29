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نيوم.. حصة صباحية

2026.09.29 | 02:08 pm
واصل لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تدريباتهم في مقر النادي بحصةٍ صباحيةٍ خلال فترة التوقف الدولي الجارية استعدادًا لعودة المنافسات المحلية (المركز الإعلامي - نيوم)
نيوم.. حصة صباحية

نيوم.. حصة صباحية

نيوم.. حصة صباحية

نيوم.. حصة صباحية

نيوم.. حصة صباحية