ولد علي: نتمنى إسعاد اليمنيين «المتعطشين للفوز»

وعد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب منتخب اليمن الأول لكرة القدم، بترك بصمةٍ في بطولة «خليجي 27»، وإسعاد الجماهير اليمنية حينما يلاقي البحرين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، الأربعاء، في ختام دور المجموعات.

وقال نور الدين خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة، صباح الثلاثاء: «علينا أن نُسعد جماهير اليمن المتعطشة للفوز. نحن جاهزون لمواجهة الأحمر البحريني، ونتمنى أن نقدم المستوى المطلوب».

وأضاف: «بعد نهاية البطولة سنعمل على تحليل كافة الجوانب، وسنضع أيدينا على الأخطاء التي وقعت خلالها. يجب الاستفادة مما حدث، ودراسة السلبيات والإيجابيات، والتشاور مع أعضاء الاتحاد اليمني من أجل تطوير المنتحب قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة».

وتابع المدرب: «في الفترة المقبلة سنخوض مواجهتين تجريبيتين استعدادًا لنهائيات كأس آسيا التي لن تكون سهلةً. نحاول أن نجتهد، ونقدم المأمول، ونعيش الواقع الذي يحيط بالكرة اليمنية. هناك اجتهاداتٌ من الاتحاد، لكنه ليس كافيًا».

وعن اختياراته للاعبين، أجاب: «ما يهمنا مستوى اللاعب بغض النظر عن الاسم، أو الشهرة، أو قوة النادي وجماهيره. كما قلت، إمكانات اللاعب هي التي تحدد مشاركته أساسيًّا، واختياراتي أمورٌ فنيةٌ لا أحد يتدخل فيها. المباراة الأولى مع الإمارات هي للنسيان. نعم كانت هناك أخطاءٌ كارثيةٌ من الاعبين، لكن ضد قطر تحسَّن المستوى».

من جانبه، أبدى نواف عبد الله، لاعب منتخب اليمن، حزنه على عدم التأهل في البطولة، واعدًا جماهير بلاده بتقديم صورةٍ جميلةٍ للمنتخب، وإسعاد الجماهير في المواجهة الأخيرة التي تجمعهم بالبحرين.

وقال اللاعب: «كان أملنا وطموحنا التأهل إلى نصف النهائي، لكن خسرنا أمام الإمارات وقطر. في المباراة أمام البحرين سندخل بجديةٍ من أجل كسب النقاط الثلاث».

وأضاف: «البحرين بلدي الثاني، ويملك منتخبًا قويًّا، والدوري هناك يتطوَّر، وهو أحد أفضل الدوريات بمنطقة الخليج. في المباراة الماضية أمام قطر تحسَّن مستوانا نسبيًّا، وعالجنا بعض الأخطاء».