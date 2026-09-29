الأردن يحصد برونزية الملاكمة في «الآسياد»

أحرز الأردني حسين عشيش الميدالية البرونزية في مسابقة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 26» في اليابان بعد خسارته أمام الكوري الجنوبي مينسيونج كيم 0ـ5 في نصف نهائي وزن 80 كيلوجرامًا.

وهذه الميدالية الرابعة للأردن في البطولة بعد ثلاثٍ متنوِّعةٍ في الكاراتيه حيث ظفر محمد الجعفري بذهبية تحت 84 كيلوجرامًا، وجود الضروس بفضية وزن تحت 68، وعبد الرحمن المصاطفة ببرونزية وزن تحت 67.

وضَمِن الأردن ميداليةً برونزيةً على الأقل في الملاكمة أيضًا عبر زياد عشيش، شقيق حسين، حيث سيخوض نصف نهائي وزن 70 كيلوجرامًا، الأربعاء، ضد الياباني سينورويتس كوينسي منساه أوكازاوا.