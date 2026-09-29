زلاتكو: مواجهة قطر تحدّ.. وينتظرنا منتخب مونديالي

وصف الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مواجهة نظيره القطري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بـ «التحدي الخاص» في ختام دور المجموعات لبطولة «خليجي 27».

وقال زلاتكو خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة، صباح الثلاثاء: «المنتخب القطري قوي، وشارك في نهائيات كأس العالم 2026، لذا ستكون مواجهتنا أمامه تحديًا خاصًّا، لكننا سنسعى إلى تحقيق الفوز فيها، وتصدُّر المجموعة الثانية».

وأضاف: «لعبنا أمام منتخبَي اليمن والبحرين، وكان الأداء عاليًا جدًّا، وسجلنا سبعة أهدافٍ. نحن نخوض مباراةً كل ثلاثة أيامٍ، وهذا الأمر يصيب اللاعبين بالإرهاق، لكن سنحاول أن نتجاوز ذلك».

وتابع المدرب: «حقيقةً، أنا مستمتعٌ بالعمل داخل المنظومة، وسعيدٌ جدًّا بما أشاهده من نجاحاتٍ تتحقَّق بعد مضي عشرة أيامٍ من العمل. لن أسبق الأحداث في المجموعة الأولى، وسأتابع مواجهة السعودية والعراق. كل مَن يشارك في البطولة قوي، وفي النهاية سنلعب الدور نصف النهائي مع منتخبٍ سبق له الحضور في المونديال الأخير».

من جهته، أكد علي صالح، لاعب منتخب الإمارات، أن هدفهم بعد ضمان التأهل، هو المحافظة على الصدارة.

وقال: «كل منتخبٍ يطمح إلى تحقيق الفوز، لكننا نسعى بوصفنا مجموعةً إلى تحقيق العلامة الكاملة في مجموعتنا. الكل يعلم أن الهدف الأكبر، هو حصد لقب البطولة، وسنحاول نحن اللاعبين أن نساعد بعضنا في التدريبات والمباريات للوصول إلى هدفنا».