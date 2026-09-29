دراجان: مواجهة اليمن ليست الأخيرة

أكد الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم، أن المواجهة أمام اليمن في ختام دور المجموعات لبطولة «خليجي27»، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، لن تكون الأخيرة مع «الأحمر».

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة، صباح الثلاثاء: «ستكون مواجهتنا أمام اليمن صعبةً بسبب سوء نتائجنا أمام قطر والإمارات، لكنَّها ليست الأخيرة مع المنتخب البحريني. سنركز على أنفسنا في هذه المباراة لتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ».

وتابع الكرواتي: «أعرف جيدًا أن الجماهير البحرينية ليست سعيدةً بما حدث، لكننا نبحث عن الأداء الأفضل في ختام مشوارنا في هذه البطولة. يجب علينا تطوير الجانب البدني الخاص باللاعبين، فلسنا في الوضع الأفضل، ولدينا أفكارٌ إيجابيةٌ تهم اللاعبين».

وتطرَّق دراجان إلى الخسارتين أمام قطر والإمارات بالقول: «في المواجهة الأولى لعبنا أمام قطر، وارتكب ستةٌ من لاعبينا أخطاءً عدة. هذا الأمر لا يتحمَّله اللاعبون وحدهم، إذ كان يتوجَّب علي منحهم المعلومات الكاملة. علينا أن نتعلَّم من الأخطاء، وأن نطور أنفسنا في المستقبل».

وذكر الكرواتي في ختام حديثه: «خرجنا من هذه البطولة بنتائجَ سلبيةٍ، لذا يجب علينا أن نُغيِّر ذلك في المستقبل. اللاعبون يجب أن يقدموا أداءً أفضل، وأن يظهروا بروحٍ عاليةٍ. لدينا بعض الصعوبات، ولابد أن نفهمها».