الأخضر.. 15 فرحة في «الإنماء»

رفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عدد انتصاراته على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة إلى 15 بعد تغلُّبه على شقيقه العُماني بثلاثيةٍ، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في «خليجي 27»، مسجلًا نسبة انتصاراتٍ وصلت إلى 60% على أرضية الملعب، الذي استضاف 25 من مباريات الأخضر منذ العام 2014.

وخاض المنتخب السعودي مباراته الأولى في «جوهرة جدة» بتاريخ 10 أكتوبر 2014 عندما تعادل تجريبيًّا مع الأوروجواي 1ـ1، علمًا أنه أدرك التعادل حينها في الدقيقة 90 بهدفٍ حمل توقيع نايف هزازي.

وحقَّق الأخضر فوزه الأول في «الإنماء»، 3 سبتمبر 2015، في مباراته الثالثة تاريخيًّا على أرضية الملعب، إذ اكتسح تيمور الشرقية 7ـ0 في ثاني مبارياته ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وفي مباراةٍ كان بطلها محمد السهلاوي الذي طبع بصمته بـ «هاتريك».

وبالمجمل، لعب المنتخب السعودي سبع مبارياتٍ على «الإنماء» خلال رحلته في تصفيات المونديال الروسي، حقق خلالها تعادلًا وحيدًا مع منتخب أستراليا، مقابل ستة انتصاراتٍ، كان آخرها على اليابان، 5 سبتمبر 2017، في لقاءٍ أكَّد عبور المنتخب السعودي نحو المحفل المونديالي بعد أن سجل فهد المولد هدف الفوز في الدقيقة 63 أمام أكثر من 62 ألف مشجعٍ.

وتعرَّض المنتخب السعودي لخسارته الأولى على الملعب في مباراته الـ 11، في 10 أكتوبر 2017، عندما خسر تجريبيًّا 0ـ3 أمام غانا بعد ثلاثة أيامٍ من فوزٍ تجريبي عريضٍ على منتخب جامايكا بـ 5ـ2.

ورفع الأخضر عدد انتصاراته في «الإنماء» إلى عشرة، 12 أكتوبر 2021، بفوزه على الصين 3ـ2 في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، علمًا أن المنتخب لعب أربع مبارياتٍ على أرضية هذا الملعب في طريقه نحو التأهل إلى المونديال القطري، وحقق فيها العلامة الكاملة بعد انتصاراتٍ على اليابان، والصين، وعُمان، وأستراليا.

وسجل المنتخب السعودي نتائجَ متفاوتةً في «الإنماء» خلال تصفيات كأس العالم 2026، لكنَّه حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الأمريكي من جدة بعد فوزه على إندونيسيا 3ـ2 في الجولة الأولى من رابع مراحل التصفيات الآسيوية، 8 أكتوبر 2025، قبل ثلاثة أيامٍ من تعادله سلبًا مع العراق في نتيجةٍ أكَّدت تأهل الأخضر.

وواصل المنتخب نتائجه الجيدة على أرضية هذا الملعب خلال منافسات «خليجي 27» بعد انتصارين على الكويت وعمان، علمًا أن مواجهته مع المنتخب العُماني كانت الـ 25 له تاريخيًّا على أرضية «الإنماء»، وكتب فيها فوزه الـ 15 بنسبة انتصاراتٍ وصلت إلى 60%.