اعتقال رئيس لجنة حكام كرة القدم في تركيا

اعتُقل فرحات جوندوجدو، رئيس لجنة الحكام لكرة القدم في تركيا، وستةٌ آخرون بسبب تهمة المراهنة على المباريات، حسبما أفاد به، الثلاثاء، أكين جورليك، وزير العدل، متعهدًا بالعمل من أجل كرة قدمٍ نزيهةٍ.

ووفقًا لوكالة أنباء الأناضول، تم اعتقال رئيس لجنة الحكام المركزية التابعة للاتحاد التركي، إضافةً إلى نائبه، وخمسة مشتبهٍ بهم آخرين في مداهمةٍ نُفذت في أربع محافظاتٍ بأنحاء البلاد.

وقال وزير العدل عبر منصة «إكس»: «أُجريت عمليات تفتيشٍ قضائية في منازلهم وأماكن عملهم ومكاتبهم».

وأشار إلى ادعاءاتٍ بالتدخُّل في وضع تصنيفات الحكام، وفي تعيينهم، وفي عمليات التقييم والتعيين، فضلًا عن امتحانات القوانين.

وذكرت صحيفة «حرييت»، أن النيابة العامة في إسطنبول تعتمد في تحقيقاتها على عمليات تدقيقٍ مالي من مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، وسجلات الاتصالات، وإفادات الشهود، وتقارير الخبراء.

ويُشتبه أيضًا في تزوير الموقوفين وثائقَ، وممارسة الترهيب الممنهج، وفقًا للمصدر نفسه.

وقبل عامٍ، أوقفت اللجنة التأديبية للاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكمًا بتهمة المراهنة على المباريات في انتهاكٍ للحظر. وتراوحت مدة الإيقاف بين ثمانية أشهرٍ و12 شهرًا.

وكشف تحقيقٌ أجراه الاتحاد مع 571 حكمًا في الدوريات التركية الاحترافية عن أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهناتٍ رياضيةٍ، وأن 152 منهم يمارسون المراهنة بشكلٍ فعلي.

ووفقًا للاتحاد، أدار 22 حكمًا من الحكام المتورطين «سبعةُ حكامٍ رئيسون و15 حكمًا مساعدًا» مبارياتٍ في الدرجة الأولى.

ولم يشر الوزير ولا وسائل الإعلام التركية إلى هذه القضية الأولى، أو أي صلةٍ محتملةٍ بين القضيتين، الثلاثاء.

ووعد جورليك قائلًا: «سنواصل بحزمٍ النضال من أجل كرة قدمٍ نزيهةٍ حتى تنضح الحقائق بشأن الادعاءات التي تقوِّض الثقة في كرة القدم التركية، ويُقدَّم المسؤولون عنها إلى العدالة».