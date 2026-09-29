«الصقور والصيد» يتيح للزوار تجربة حمل ومناداة الطير

يمنح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 زوَّاره فرصة تجربة حمل الصقر، والتقاط الصور معه، والتعرُّف على طريقة مناداته والتعامل معه ضمن فعاليات المعرض الذي ينطلق، الخميس المقبل، في ملهم، شمال الرياض.

وتقرِّب الفعالية، التي تحمل شعار «تجربة للجميع»، الزوَّار من إحدى الممارسات المعروفة في الصقَّارة من خلال التعرُّف على مهارات مناداة الصقر، واستجابته للصقَّار، وما يرتبط بذلك من تواصلٍ وتدريبٍ، لتتحوَّل التجربة من مشاهدة الصقر إلى التفاعل معه، والتعرُّف على جانبٍ من مهارات الصقَّار.

وتتيح «الدعو» للزوَّار الاقتراب من الصقور، والتقاط الصور التذكارية معها، وهي من التجارب التي لاقت تفاعلًا من قِبل زوَّار المعرض العام الماضي، إلى جانب دورها في تعريف الجمهور بالصقور، وتقريب ممارسات الصقَّارة إليهم.

ويقدم المعرض فعالية «الدعو» بوصفها تجربةً عائليةً تفاعليةً تحاكي روح الصقَّارة، وتناسب مختلف الأعمار، بما يتيح للعائلات والشباب خوض تجربةٍ مرتبطةٍ مباشرة بالصقر، والتعرُّف على جانبٍ من الموروث من خلال المشاركة والممارسة.

وتأتي الفعالية ضمن مجموعةٍ من التجارب المرتبطة بعالم الصقور في المعرض، إلى جانب «صقَّار المستقبل»، و«متحف شلايل»، وتجربة المقناص، ومزاد الصقور في مساراتٍ متعدِّدةٍ، تُعرِّف الزائر بتاريخ الصقَّارة وممارساتها وثقافتها.

ويفتتح المعرض أبوابه عند الـ 02:00 ظهرًا حتى 11:00 مساءً يوميًّا لمدة عشرة أيامٍ.