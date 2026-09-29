الفاصل 100 يوم.. ساعة عد تنازلي قبل افتتاح كأس آسيا

أكدت اللجنة المحلية المنظِّمة لبطولة كأس آسيا 2027 والاتحاد السعودي لكرة القدم انتقال الاستعدادات من مرحلة التخطيط إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة قبل 100 يومٍ من انطلاق النسخة الـ 19 للبطولة الأبرز في القارة، التي تُنظَّم في ثلاث مدنٍ سعوديةٍ خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير المقبلين، وفق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، الثلاثاء.

وتقرَّر أن يطلق الاتحاد الآسيوي ساعة العد التنازلي الرسمية على الموقع الرسمي، عند الـ 11:00 من مساء الثلاثاء، حتى الوصول إلى المباراة الافتتاحية التي تجمع السعودية أمام فلسطين، 7 يناير.

إلى ذلك، أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقديره وامتنانه للحكومة السعودية، واللجنة المحلية المنظِّمة، والاتحاد السعودي مع اقتراب انطلاق أفضل نسخةٍ على الإطلاق من كأس آسيا.

وقال: «مع تبقِّي 100 يومٍ فقط على أكبر محفلٍ في القارة، فإن هذه المحطة، تعزِّز التأكيد على أن السعودية تسير بشكلٍ كاملٍ نحو تحقيق معاييرَ جديدةٍ من التميز في كأس آسيا 2027 على جميع الأصعدة، بدءًا من جودة الملاعب، ووصولًا إلى الارتقاء بتجربة الجماهير».

وأضاف: «نحن على ثقةٍ تامةٍ بأنه مع حلول يناير المقبل سيكون كل شيءٍ جاهزًا أمام السعودية لتقديم حدثٍ عالمي، ولا يُنسى، ويترك إرثًا طويل الأمد».

من جانبها، قالت مي الهلابي، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظِّمة: «مع بقاء 100 يومٍ، تتكامل جميع الأمور. ملاعبنا الثمانية تسير وفق الجدول المحدَّد بشكلٍ جيدٍ لاستقبال المنتخبات الـ 24 المشاركة، فيما تعمل أكثر من 50 جهةً بوصفها فريقًا واحدًا لتقديم تجربة سلسةٍ لكل مشجعٍ منذ وصوله وحتى مغادرته مع الترحيب السعودي المميز في صميم هذه التجربة».

وأوضحت: «يعكس حجم التحضيرات الطموح الذي نملكه لهذه البطولة، وقدرات السعودية على الاستضافة، وهذه الخبرة تظهر بالفعل في جدة حيث تستضيف السعودية حاليًّا كأس خليجي27، لتبني بذلك على خبرتنا في تنظيم واستضافة الأحداث الكروية الدولية الكبرى».

وتابعت: «الأمر يتعلَّق بأكثر من مجرد كرة القدم. إنها فرصةٌ لإظهار ثقافة السعودية وكرم ضيافتها وابتكارها، وجمع الناس معًا، والبناء على شغفنا الراسخ بكرة القدم لدعم النمو المتواصل للعبة في مختلف أنحاء آسيا».