كوريا الجنوبية آخر ضحايا الحافلات في «الآسياد»

وقعت كوريا الجنوبية ضحية خطأ آخرَ في النقل خلال دورة الألعاب الآسيوية المنظَّمة في اليابان بتوجُّه الحافلة التي كانت تقلُّ منتخبها الأول للكرة الطائرة «رجال» إلى ملعبٍ يبعد ساعةً كاملةً عن الوجهة التي كان يُفترض أن يصل إليها.

وشهدت البطولة الجارية في ناجويا سلسلةً من المشكلات التنظيمية، أبرزها ما يتعلَّق بأماكن السكن، والنقل لأكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول.

واضطر لاعبو الكرة الطائرة الكوريون الجنوبيون إلى إلغاء تدريبهم، صباح الإثنين، قبل مباراة المجموعة أمام تايوان لاحقًا في اليوم ذاته بسبب المشكلة اللوجستية الأخيرة.

وقال مسؤولٌ من الاتحاد الكوري للعبة، الثلاثاء: «نقلت حافلةٌ مكوكيةٌ، وفَّرها المنظمون فريقنا، صباح الإثنين، إلى أوكازاكي بدل ملعب تدريبه في إينوياما».

وأضاف: «مع ضياع وقتٍ طويلٍ جدًّا للعودة، أُلغي التدريب، وتقدمنا بشكوى رسميةٍ إلى المنظمين عبر اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية».

وواصل منتخب الكرة الطائرة مشواره، ليتغلَّب على تايوان 3ـ1.

كذلك اضطر منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة «رجال» إلى تفويت تدريبه قبل مواجهة اليابان، الأسبوع الماضي، لعدم وصول حافلته.

ولم تؤثر هذه المشكلة في نتائجه، إذ تابع مشواره، وأحرز اللقب.

ويوم الإثنين أيضًا، نُقل منتخب باكستان للكرة الطائرة «رجال» بالخطأ إلى الملعب غير الصحيح لمباراته أمام أوزبكستان، ما أدى إلى تأجيلها 45 دقيقةً.

وقال مراد جيهان، قائد المنتخب الباكستاني، من داخل الحافلة في مقطع فيديو، بُث على «إنستجرام»: «هذا سوء إدارةٍ آخر من اليابان في دورة الألعاب الآسيوية الجارية».

من جهتها، ذكرت أيومي ساكاموتو، المتحدثة باسم اللجنة المنظِّمة، أن منتخبَي باكستان وكوريا الجنوبية غادرا من مكان السكن نفسه، لذا وقع «خطأ في مطابقة المنتخبات بالمركبات».

وأضافت: «ركب كل منتخبٍ حافلةً متجهةً إلى الوجهة الخطأ. نعتذر بصدقٍ للمنتخبين عن هذا الإزعاج».

وتابعت: «تسبَّبنا في إزعاجٍ كبيرٍ، واللجنة المنظِّمة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. الأمر أساسي، لكننا سنحرص مجدَّدًا على التحقق بشكلٍ صحيح من الفرق الصاعدة إلى الحافلات ووجهاتها».