دوري الملوك.. «Rising Peaks» يحقق أول انتصار

حقَّق فريق «Rising Peaks» السعودي فوزه الأوَّل ضمن منافسات يوم المباريات، الرابع من الجولة الأولى «Split 1» لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصالة كول أرينا في الرياض.

وتمكَّن الفريق السعودي بقيادة عبد الرحمن الشهري، صانع المحتوى، من تجاوز فريق «Bakhira FC» المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3ـ3.

وكان «Rising Peaks» بدأ يوم المباريات في المركز الأخير من جدول الترتيب، لكنَّه حافظ على هدوئه خلال ركلات الترجيح، مسجلًا ثلاث ركلاتٍ مقابل ركلةٍ واحدةٍ فقط لـ «Bakhira FC»، ليحصد بذلك فوزه الأول الموسم الجاري.

وفي المباراة الثانية، تابع فريق «Turbo» المصري صحوته بقيادة رئيسه طربون، محقًقا فوزه الثاني على التوالي بعد تغلُّبه 6ـ4 على فريق «ABO FC» القطري، الذي يقوده أبو فلة، صانع المحتوى.

وشهدت المباراة مرحلة كرة حسم «Matchball Mode» التي استمرت 17 دقيقةً، وهي الفترة الحاسمة في نهاية مباريات دوري الملوك حيث يحتاج الفريق المتقدم إلى تسجيل هدفٍ إضافي لحسم الفوز، فيما يتعيَّن على الفريق المتأخر العودة في النتيجة، ثم تسجيل هدفٍ يتفوَّق به على منافسه.

وأهدر فريق «ABO FC» عديدًا من الفرص الثمينة خلال المباراة، إذ أخفق في تسجيل ركلة جزاء الرئيس، وثلاث ركلات ترجيح، من بينها اثنتان خلال مرحلة كرة الحسم.

وبعد نهاية يوم المباريات الرابع، بات رصيد كلٍّ من الفريقين انتصارين وخسارتين من أربع مباريات.

وواصل حامل اللقب، فريق «DR7» السعودي بقيادة رئيسه دربحة تعافيه من البداية الصعبة للجولة الأولى، محققًا انتصاره الثاني على التوالي.

ونجح «DR7» في الفوز 5ـ4 على فريق «Red Zone» الأردني الذي يقوده ماهركو، بعدما كان متأخرًا 3ـ4 عند الدخول في مرحلة كرة الحسم.

وواصل فريق «Ultra Chmicha» المغربي سلسلة انتصاراته وصدارته الترتيب العام بالتغلب على فريق «3BS» الأردني في مواجهةٍ مثيرةٍ، حُسمت بركلات الترجيح.

من جهته، تابع فريق «FWZ» الكويتي ضغطه على المتصدِّر، وحافظ أيضًا على سجله الخالي من الهزائم في الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفوزه على فريق «RA2» السعودي 4ـ2.