بوتشيتينو: سيتي خدعنا طويلا.. ولا توجد عدالة

وصف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم وناديي ساوثهامبتون وتوتنام الإنجليزيين سابقًا، المرحلة السابقة من الدوري الإنجليزي بـ«الخديعة» إذا ما صدقت الأنباء حول مخالفات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال مدرب أمريكا، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء تشيلي تجريبيًّا ونقلته «تيليجراف» البريطانية الثلاثاء: «كيف يمكننا إصلاح كل شيء حدث بفضل هذه القضية؟ إذا كان صحيحًا أنه تمت إدانتهم بـ114 انتهاكًا كما يتردد، فإننا عشنا خلال فترة طويلة من الخديعة».

وتابع بوتشيتينو: «أين كانت الرقابة؟ هذا ما أفكر فيه، أين الرقابة؟ حينما كنَّا في ساوثهامبتون، وبعدها في توتنام، لأننا بنينا الملعب، لم تكن لدينا المقدرة المالية على جلب لاعب واحد لمدة 18 شهرًا، وأعتقد أننا النادي الوحيد الذي مرَّ بهذه المدة دون التوقيع مع لاعب، فريق مثلنا كان يمر بهذه المرحلة، ويستمر في القتال على الألقاب، مع كل الأندية التي توجد أمامنا، ونوجد سنويًّا في المراكز الأربعة الأولى، وذهبنا إلى نهائي دوري الأبطال دون القدرة على الإنفاق لـ18 شهرًا، كل هذا من أجل اتباع القواعد المالية، لقد كانت قواعد قاسية معنا، ولكنها لينة مع آخرين. هذا غريب جدًّا».

واختتم المدرب الأرجنتيني حديثه قائلًا: «أيًا كانت العقوبة، من المستحيل إعادة الوقت، هناك ضرر كبير، وفي النهاية بعض الأندية اتبعت القواعد وبعضها لا، ما الذي سيفعلونه؟ خصم نقاط أو غرامة مالية؟ الأمر صعب لتتقبله، إنه حزن كبير، وأتينا إلى مرحلة عرفنا فيها أن ما تم الاحتفال به لم يكن حقيقيًّا، ما كان يبدو جيدًا أصبح غير جيد، لقد مررنا بمرحلة لم تكن العدالة الرياضية موجودة فيها».

في سياق متصل، تلقى موظفو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة من الإماراتي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، بعد السؤال عن تحديثات قضية الانتهاكات الـ115، التي استعرضتها وسائل الإعلام الجمعة الماضي، وفقًا لوكالة «ذا أثلتيك» في بريطانيا، الثلاثاء.

وتشير الوكالة إلى أنَّ الإسباني فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، نقل الرسالة التطمينية ذاتها إلى الموظفين، من أجل الحفاظ على السرية القانونية للقضية.

وأكدت «ذا أثلتيك»، الثلاثاء، أنَّ مسؤولين رفيعي المستوى في سيتي أجروا اتصالات بموظفين داخل النادي، من أجل إعطائهم التطمينات اللازمة، وأبلغوهم أنَّ القضية ستأخذ مجرى طويلًا لمعرفة النتائج، مؤكدين لموظفيهم أنَّ موقف النادي في حالة استئناف العقوبة سيكون قويًّا.

وتشير «ذا أثلتيك» أيضًا إلى أنَّ إدارة نادي مانشستر سيتي غضبت من تسريب خبر إدانة النادي من هيئة التحكيم المستقلة، إلا أنها بعد ذلك قد تستخدم هذه التسريبات في دفوعها للاستئناف، لتأكيد نظرتهم بأن المعاملة لم تكن عادلةً بشكل كامل معهم.

وأكد الإسباني سوريانو، في اجتماع عقد الإثنين، على هامش اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية المحترفة، الذي عقد في كوبنهاجن، أنَّ العملية القضائية ستأخذ وقتًا طويلًا.

وقال: «أخذت العملية القانونية 8 أعوام للوصول إلى هذه المرحلة، وستأخذ وقتًا أطول من ذلك بعد هذه اللحظة».