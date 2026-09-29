البحرين تنتزع الذهبية في الآسياد

تألقت البحرين في اليوم الأخير من مسابقات ألعاب القوى وحصدت ثلاث ميداليات متنوعة توزعت بين ذهبية وفضيتين، ضمن حصاد عربي إجمالي بلغ خمس ميداليات، في يوم ممطر ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 في ناجويا باليابان، الثلاثاء.

وتوِّج البحريني بيرهانو باليو بذهبية سباق 5 آلاف م ومواطنته نيلي كورير بفضية 800 م، في حين نجح فريق السيدات في احتلال المركز الثاني في سباق التتابع 400 م 4 مرات.

واجتاز باليو «30 عامًا»، المتوَّج أيضًا في 10 آلاف متر، مسافة السباق بوقت قدره 13:30.79 دقيقة، متقدمًا بفارق 0.64 ثانية و1.96 ثانية على التوالي عن الياباني ياماجوتشي تومونوري والهندي جولفير سينج.

وأحرزت كورير فضية 800 م على مسار مبلل، بزمن قدره 2:05.16 دقيقة، متأخرة بفارق 0.67 ثانية عن الصينية هونغجياو يو، المتوَّجة بالذهبية.

وحلَّت الفلبينية فيكتوريا بوسونج ثالثة ونالت البرونزية «2:05.34 د».

وهي الميدالية الثانية للعداءة كورير في «أم الألعاب» بعد ذهبية سباق 1500 م برقم قياسي جديد للدورة الآسيوية «4:05.50 د».

وأضافت البحرين فضية سباق التتابع 400 م أربع مرات للسيدات باحتلالها المركز الثاني خلف الهند.

ورفعت البحرين رصيدها في مسابقات «أم الألعاب» إلى 12 ميدالية ملونة «8 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان»، وإلى 19 ميدالية في النسخة الجارية من الألعاب توزعت بين 10 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وكانت النجمة سلوى عيد ناصر الأخيرة تنطلق لدى البحرين، وحققت لفة رائعة عوَّضت فيها تأخر فريقها. كانت على بعد نصف ثانية من خطف الذهبية الثالثة لها في الألعاب الحالية، بعد تتويجها في سباقي 400 م والتتابع المختلط 4 مرات 400 م.

وفي سباق 800 م للرجال، نال القطري أبو بكر حيدر عبد الله البرونزية، باجتيازه خط النهاية بـ 1:45.25 دقيقة، متأخرًا بفارق 0.77 ثانية عن الياباني كو أوتشياي، صاحب الذهبية برقم جديد على مستوى الألعاب «1:44.48 د».

وفي سباق التتابع 400 م 4 مرات للرجال، حافظت قطر على الفضة للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة من الألعاب، بتسجيلها 3:00.93 دقيقة متأخرة بفارق 0.18 ثانية عن الفريق الياباني المتوَّج بالمعدن الأصفر.

وهي الميدالية الرابعة لقطر في اليوم التاسع من المنافسات بعد فضية الرماية التراب للفرق للرجال وبرونزية وصال يخلف في رفع الأثقال في وزن ما فوق 86 كجم، ليرفع «الأدعم» عدد ميدالياته في النسخة الجارية إلى 11 ميدالية ملونة «3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات».