«فورمولا 1».. ألونسو يمدد العقد مع أستون مارتن
الإسباني فرناندو ألونسو، سائق فريق أستون مارتن (أرشيفية)
لندن - رويترز 2026.09.29 | 04:38 pm
أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة «فورمولا 1» للسيارات، الثلاثاء، توصُّله إلى اتفاقٍ مع سائقه فرناندو ألونسو على تمديد عقده لمدة موسمٍ واحدٍ حتى 2027.
من جهته، أكد ألونسو، البالغ 45 عامًا، في مقطع فيديو، نُشِر على حسابات أستون مارتن في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أخذ وقته في التفكير فيما إذا كان سيواصل مسيرته، لكنَّه عبَّر عن سعادته بمواصلة التنافس على أعلى مستوى في «فورمولا 1».
وقال الإسباني خلال الفيديو: «ما زلت أشعر بالسرعة والحماس والشغف الكبير في سباقات فورمولا 1 وهذه الرياضة».