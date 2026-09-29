«فورمولا 1».. ألونسو يمدد العقد مع أستون مارتن

أعلن فريق أستون ​مارتن، المنافس في بطولة «فورمولا 1» للسيارات، الثلاثاء، توصُّله ‌إلى اتفاقٍ مع ​سائقه ‌فرناندو ألونسو على تمديد ‌عقده ⁠لمدة موسمٍ واحدٍ حتى ​2027.

من جهته، أكد ألونسو، البالغ 45 عامًا، ⁠في مقطع ‌فيديو، ‌نُشِر على ​حسابات ‌أستون مارتن في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أخذ وقته في التفكير ‌فيما إذا كان سيواصل مسيرته، لكنَّه عبَّر ⁠عن ⁠سعادته بمواصلة التنافس على أعلى مستوى في «فورمولا 1».

وقال الإسباني خلال الفيديو: «ما زلت أشعر بالسرعة والحماس والشغف الكبير في سباقات ​فورمولا ​1 وهذه الرياضة».