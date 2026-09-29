«يويفا» يكافئ الأندية بـ 31.5 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، توزيع 31.5 مليون يورو «35.7 مليون دولار» على الأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة في موسم 2024ـ2025 من دوري الأمم الأوروبية.

وتُعدُّ هذه الدفعة الأولى في إطار دورة ‌برنامج مزايا ‌الأندية التابع لـ «يويفا»، الذي يُعدُّ ⁠جزءًا من مذكرة ⁠تفاهمٍ بين الاتحاد الأوروبي ورابطة الأندية الأوروبية، التي تُمثِّل أكثر من 800 نادٍ في جميع أنحاء القارة.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيانٍ: «تُشكِّل هذه المدفوعات ⁠جزءًا من 104 ملايين يورو ‌مخصَّصةٍ للأندية ‌التي سمحت للاعبيها بالمشاركة في ‌دوري الأمم الأوروبية للموسمين 2024ـ2025 و2026ـ2027، ‌وكذلك في تصفيات بطولة أوروبا 2028».

وأضاف البيان: «يستفيد من البرنامج 611 ناديًا من جميع الاتحادات الأعضاء في ‌يويفا، بما في ذلك أنديةٌ للهواة، وسيحصل لايبزيج الألماني على أعلى تعويضٍ إجمالي في هذه الدفعة، إذ سيتقاضى 353 ألف يورو مقابل السماح بمشاركة 16 من لاعبيه».

وأحرزت البرتغال لقب نسخة 2025 بعد فوزها على إسبانيا بركلات الترجيح في النهائي. وانطلقت نسخة 2026ـ2027 من البطولة الأسبوع الماضي.