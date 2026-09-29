البحرين تحقق ذهبية كرة اليد

فكَّ المنتخب البحريني الأول لكرة اليد عقدة قطر، وأحرز ذهبية الرجال للمرة الأولى في تاريخه ضمن دورة الألعاب الآسيوية الجارية في اليابان بتفوُّقه المثير على منافسه 33ـ32، الثلاثاء.

وردَّ المنتخب البحريني اعتباره من «العنابي» بعد أن خسر أمامه في نهائي «آسياد 2018 و2022».

وفشل المنتخب القطري في الحفاظ على ميداليته الذهبية بعد تتويجه بلقب النسخ الثلاث الماضية ضمن البطولة التي أُدرجت للمرة الأولى في الألعاب الآسيوية عام 1982.

وفرضت البحرين تفوُّقها منذ الشوط الأول، وباستثناء تقدُّمٍ واحدٍ لقطر 6ـ5، حافظت على أفضليةٍ طفيفةٍ طيلة الشوط، بلغت فارق ثلاثة أهدافٍ.

وفي الوقت الذي انتفض فيه القطري، ليقلِّص النتيجة 13ـ14، تعرَّض لاعبه نصر الدين مقديش للطرد «26» في شوطٍ أنهاه البحرينيون لصالحهم 16ـ15.

وفي الشوط الثاني، قدَّم البحريني محمد عبد الحسين، حارس المرمى، أداءً هائلًا، ليبقي على تفوُّق منتخب بلاده بفارقٍ هدفٍ في أغلب فترات هذا الشوط.

وشرع «الأحمر» تدريجيًّا في توسيع الفارق، ليصل إلى أربعة أهدافٍ 30ـ26، لكنَّ قطر نجحت في تقليص الفارق إلى هدفٍ وحيدٍ قبل دقيقتين من نهاية اللقاء 31ـ32.

ووقَّع أحمد فاضل جلال على هدف الخلاص للبحرين في آخر الأنفاس.

وخاضت قطر والبحرين النهائي بعد فوزهما على كوريا الجنوبية 32ـ30، واليابان المضيفة 35ـ31 تواليًا في الدور نصف النهائي.

ولم يكن بلوغ البلدين الخليجيين النهائي مفاجئًا، إذ خاضت البحرين البطولة وهي بطلة آسيا، اللقبُ الذي أحرزته مطلع العام الجاري في الكويت بفوزها على قطر ذاتها في النهائي 29ـ26 بعد التمديد.