«ESPN»: سيتي يعرف المخالفات من يوليو.. وأبرم 7 صفقات

كشفت شبكة «ESPN» البريطانية، الثلاثاء، عن أنَّ إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تلقت خبر إدانتها من اللجنة المستقلة بارتكاب الفريق الأول لكرة القدم أكثر من 100 مخالفة مالية وانتهاك قواعد وشروط الدوري الممتاز خلال أشهر الصيف الماضي.

وكان يوليو الماضي، الشهر الذي علمت فيه إدارة «المواطنين» بقرار هيئة المحكمة المستقلة، وفقًا لتقرير الشبكة ذاته.

وأشارت الشبكة إلى أنه تلا ذلك التعاقد مع 7 صفقات كبرى، وإجمالي شراء عقود يصل إلى 450 مليون جنيه إسترليني، وكسرت إدارة سيتي الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال الصيف الماضي، حينما تعاقد النادي مع الإنجليزي إليوت أندرسون، قادمًا من نوتنجهام فورست، نظير 116 مليون جنيه، قبل أن تعيد كسر الرقم القياسي مجددًا بعد التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من تشيلسي بـ125 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت المصادر ذاتها أنَّ إدارة سيتي كانت قد اتفقت مع أندرسون قبل علمها بالقرار، بينما رفضت إدارة سيتي التعليق، وعلَّقت الرابطة على هذه القصة لـ«ESPN» بأنها: «لن تقوم بالتعليق على أمر سري وخاص».

وبدأت القضية رسميًّا في فبراير 2023، عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة، بسبب مخالفات مالية تعود إلى الفترة بين 2009 و2018، إلى جانب اتهامات بعدم التعاون مع التحقيقات.

وانطلقت جلسات الاستماع في سبتمبر 2024، قبل ظهور تقارير في الشهر ذاته لعام 2026، تفيد بثبوت غالبية المخالفات، مع بقاء ملف العقوبات والاستئناف قيد الإجراءات.