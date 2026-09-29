الأربعاء.. الهلال يستأنف وإنزاجي يستنجد بـ«النخبة»

حدَّد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء عند الـ 07:00 مساءً موعدًا للتدريب الأول بعد إجازة الأيام التسعة التي منحها للاعبين، خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، التي تتزامن مع أيام «فيفا»، وكذلك مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي 27» وأيام «فيفا»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ إنزاجي قرَّر الاستعانة ببعض لاعبي تحت 21 عامًا المشاركين في بطولة «جوي للنخبة»، بهدف إكمال نصاب التدريبات، نظير غياب 13 لاعبًا لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف، ووجود بعضهم في عيادة النادي.

ويغيب عن الأزرق العاصمي 13 لاعبًا وهم: محمد العويس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، محمد محزري، ناصر الدوسري، محمد كنو، وسلطان مندش، المشاركون مع المنتخب السعودي الأول، والمغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الفرنسي سايمون بوابري، الهولندي سامرفيل، البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي سافيتش، المشاركون مع منتخبات بلدانهم.

ويتصدر الهلال قائمة ترتيب دوري روشن السعودي بـ18 نقطة، بعد نهاية الجولة السابعة، ويواجه الاتحاد 10 أكتوبر المقبل في قمة الجولة الثامنة.