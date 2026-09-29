بعد 3 أشهر بلا ناد.. النني يوقع مع ليفادياكوس

أعلن نادي ليفادياكوس اليوناني، الثلاثاء، تعاقده مع المصري محمد النني لمدة موسمٍ رياضي واحدٍ في صفقة انتقال حرٍّ.

والتحق النني بصفوف ليفادياكوس خلال آخر أيام الفترة المخصَّصة لقيد اللاعبين غير المرتبطين بأنديةٍ في اليونان، التي تمتدُّ من 16 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وبدأت فترة التسجيل الصيفية رسميًّا في اليونان 1 يوليو الماضي، واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، وتلتها أخرى مدتُها أسبوعان لقيد اللاعبين غير المتعاقدين.

وأصبح لاعب الوسط المصري حرًّا منذ يونيو الماضي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي الذي مثَّله على مدى موسمين.

وجاء تعاقد ليفادياكوس مع النني بعد يومين من إعلان النادي ضم المدافع السلوفاكي نوربرت جيومبر لموسمٍ واحدٍ أيضًا عقب رحيله عن فريق الخلود السعودي.

وينشط ليفادياكوس في أعلى فئات الدوري اليوناني بعد الصعود من القسم الثاني للمرة الأخيرة صيف 2024، ولم يسبق له التتويج بأي ألقاب كبرى.

ويخوض النني مع ليفادياكوس سادس تجارب مسيرته الاحترافية التي بدأها من الفئات السنية لنادي المقاولون العرب المصري برفقة النجم العالمي محمد صلاح.

وعلى غرار صلاح، رحل لاعب الوسط من المقاولون العرب إلى أوروبا عبر بوابة بازل السويسري في 2013 بإعارةٍ تحوَّلت لاحقًا إلى انتقالٍ كاملٍ.

ومع بازل، فاز بلقب الدوري السويسري أربعةَ مواسمَ متتالية، وفي منتصف الموسم الأخير انتقل إلى أرسنال الإنجليزي.

ومثَّل أرسنال ثمانية أعوامٍ، تخللتها إعارةٌ إلى بشكتاش التركي موسم 2019ـ2020، وحقق مع الفريق الملقَّب بـ «المدفعجية» لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرةً واحدةً، والدرع الخيرية مرتين.

وبعد نهاية عقده مع أرسنال حط الرحال في الجزيرة الإماراتي عبر صفقة انتقالٍ حرٍّ صيف 2024.

وقضى عامين في الفريق الإماراتي، تخللهما التتويج بلقب الكأس موسم 2024ـ2025، ثم أعلن الرحيل 10 يونيو الماضي، ليظل ثلاثة أشهرٍ بلا نادٍ حتى وقَّع مع ليفادياكوس.

وعلى الصعيد الدولي، خاض النني 103 مباريات بقميص منتخب مصر، وسجَّل ثمانية أهدافٍ، وصنع مثلها دون التتويج بأي ألقابٍ.

وخرج من حسابات منتخب بلاده منذ عامين مكتفيًا بالمشاركة مع نسخةٍ رديفةٍ من «الفراعنة» خاضت منافسات بطولة كأس العرب في قطر، ديسمبر الماضي، وودَّعت من الدور الأول.