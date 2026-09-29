مرموش يعود وحمزة يبدأ.. مصر تحقق أكبر انتصاراتها منذ 3 أعوام

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم أكبر انتصاراته خلال آخر 3 أعوام بإسقاط جنوب السودان 5ـ0 على ملعبها «جوبا الوطني»، الثلاثاء، ضمن ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، في مباراة شهدت عودة عمر مرموش، مهاجم «الفراعنة» ونجم توتنام هوتسبير الإنجليزي، إلى التهديف بعد صيام دام 16 مباراة متتالية.

وسجَّل مرموش الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين «49 و83»، فيما افتتح زميله مصطفى زيكو الخماسية «د36»، وأحرز إبراهيم عادل الثالث «75»، وحمزة عبد الكريم، نجم برشلونة الإسباني، الخامس والأخير «د90+2».

وقبل مواجهة جنوب السودان، غاب مرموش عن التسجيل منذ هدفه لصالح مانشستر سيتي في مرمى كريستال بالاس 13 مايو الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخللت فترة صيامه التهديفي 8 مباريات دولية قبل مواجهة جنوب السودان، إضافة إلى ثلاثة لقاءات مع مانشستر سيتي، فريقه الأصلي، وخمسة برفقة توتنام، الذي انضم إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وعاد مرموش إلى التسجيل دوليًّا للمرة الأولى منذ هدفه أمام المنتخب السعودي، في مباراة تجريبية لُعبت في 27 مارس الماضي.

والانتصار بخماسية هو الأكبر لمصر منذ فوزها على جيبوتي 6ـ0 في تصفيات كأس العالم 16 نوفمبر 2023.

بدوره، سجَّل حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، أول أهدافه الدولية في مباراته الثامنة بقميص منتخب بلاده الذي بدأ تمثيله مايو الماضي.

وعاد المنتخب المصري إلى سكة الانتصارات محققًا فوزه الأول ضمن المجموعة الثانية بعد تعادله سلبًا أمام نظيره الأنجولي في القاهرة خلال الجولة الأولى. وارتفع رصيده إلى 4 نقاط ليعتلي الصدارة متقدمًا بفارق نقطة واحدة أمام مالاوي التي فازت على جنوب السودان في الجولة الأولى وتنتظرها مباراة أمام أنجولا الأسبوع المقبل لاسترداد القمة.