المغرب ينتصر.. وبونو يسجل ثاني «كلين شيت»

حافظ ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وفريق الهلال، على نظافة شباكه للمرة الثانية تواليًا، مسهمًا في انتصار «أسود الأطلس» على ليسوتو 2ـ0، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم فريقيا 2027.

وسجل براهيم دياز هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 45، قبل أن يضيف عز الدين أوناحي الهدف الثاني عند الدقيقة 81.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، بعدما افتتح مشواره بالفوز على الجابون بالنتيجة ذاتها، ليحافظ على العلامة الكاملة مع أربعة أهداف وشباك نظيفة.

وجرت ​المباراة على ملعب تويوتا في بلومفونتين بجنوب إفريقيا بدلًا من ليسوتو، بسبب عدم استيفاء ملاعب الأخيرة معايير استضافة المباريات الدولية.