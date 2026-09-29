البرازيل تقلبها على أستراليا

قلب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم تأخره إلى فوز على مضيفه الأسترالي 4ـ2 في مباراة تجريبية أمام أكثر من 52 ألف متفرج في بريزبين، الثلاثاء.

وسجَّل أبطال العالم خمس مرات هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني لحسم المواجهة أمام أستراليا، التي لم يسبق لها الفوز على منافسها العريق سوى مرة واحدة في تاريخها.

واحتاجت البرازيل إلى هدف في الدقيقة الأخيرة لإنقاذ التعادل في المباراة الأولى، التي لعبت في تاونسفيل الجمعة، وخرجت منتصرة في المباراة الثانية من السلسلة التجريبية.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل: «كانت مباراة صعبة، فأستراليا فريق جيد جدًّا، ولقد كانت مباراة عالية المستوى، لعبوا باندفاع ويتمتعون بالجودة وقوة بدنية كبيرة».

وافتتحت البرازيل التسجيل في الدقيقة الثالثة عندما وجد الظهير فاندرسون مساحة على مشارف منطقة الجزاء وسدَّد كرة طائرة قوية تجاوزت الحارس باتريك بيتش.

وكادت النتيجة أن تصبح 2ـ0 بعد ثوانٍ، عندما افتكت البرازيل الكرة مباشرة بعد ركلة البداية وانطلقت نحو المرمى، لكن بيتش تصدى لمحاولتين متتاليتين ببراعة وحرم الضيوف من تعزيز تقدمهم.

واستعاد منتخب أستراليا توازنه بعد البداية السريعة وبدأ في فرض بعض الضغط.

وجنى ثمار ذلك في الدقيقة 28 عندما ارتدت ركلة ركنية نفذها كونور ميتكالف من أحد المدافعين البرازيليين، لتصل الكرة إلى أليساندرو تشيركاتي الذي أسكنها الشباك.

ومنح ميتكالف أستراليا التقدم 2ـ1 بعد خمس دقائق، عندما وجد نفسه في مساحة خارج منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليمنى.

لكن البرازيل أدركت التعادل في شوط أول حافل بالإثارة، عبر قائدها رافينيا من ركلة جزاء، بعد تدخل متهور من هاري سوتار على دانيلو.

وعلى الرغم من الطابع الودي للمباراة، تصاعد التوتر في الشوط الثاني عندما أدى تدخل خشن من إندريك على سوتار إلى اشتباك بين لاعبي المنتخبين.

واستعادت البرازيل زمام المبادرة بشكل أفضل وتقدمت قبل نحو 20 دقيقة من النهاية، عندما هيأ إندريك الكرة داخل منطقة الجزاء إلى برونو جيمارايس، الذي لم يخطئ بتسديدة بقدمه اليسرى.

ثم حسمت المباراة نهائيًّا عندما تعرض فينيسيوس جونيور لعرقلة داخل منطقة الجزاء من نيستوري إيرانكوندا، لينجح مهاجم ريال مدريد الإسباني في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف.