مهاجم الدرعية ينقذ الجزائر أمام بوروندي

أفلت المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم من الخسارة أمام مضيفه البوروندي بعدما سجل لاعبه عادل بولبينة، مهاجم الدرعية هدفًا فرض به التعادل 2ـ2، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتقدم المنتخب البوروندي بهدف عكسي في الدقيقة الخامسة سجله فارس شايبي بالخطأ في ⁠مرمى منتخب بلاده، وفي الدقيقة ‌12، أضاف منتخب ​بورندي الهدف ‌الثاني عن طريق جان كلود إثر ‌خطأ دفاعي آخر من المنتخب الجزائري.

واستعاد المنتخب الجزائري توازنه بعض الشيء بعد مرور نصف ساعة من ‌البداية، ونجح محمد بشير بلومي في تقليص الفارق ⁠لينتهي ⁠الشوط الأول بتأخر «محاربي الصحراء» 2ـ1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الجزائر حتى تعادلت في الدقيقة 63 بهدف سجله عادل بولبينة، مهاجم الدرعية، من ركلة حرة.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة ​التي ​تضم أيضًا توجو وزامبيا، بينما حصدت بوروندي أول نقطة في مشوارها بالتصفيات.