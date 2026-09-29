8 تغييرات في تشكيل الأخضر

أبقى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثلاثة فقط من الأسماء التي شاركت أساسية أمام عُمان في ثاني جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27»، فيما اختار 8 وجوه مختلفة لبدء لقاء «الأخضر» مع العراق، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

واستمر من تشكيل المباراة الماضية محمد العويس، حارس المرمى، ومحمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، إضافة إلى الجناح سلطان مندش.

في المقابل، خرج من التشكيل حسان تمبكتي، وحسن كادش، ومتعب الحربي، ثلاثي الدفاع، ومحمد كنو، وعلاء آل حجي، وصالح أبو الشامات، لاعبو الوسط، والجناح همام الهمامي، والمهاجم فراس البريكان.

ودخل بدلًا منهم نواف بوشل، وعبد الإله العمري، وجهاد ذكري، وزكريا هوساوي، وعبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبد الله الحمدان، وعبد الله آل سالم.

ولا يظهر ضمن قائمة البدلاء حسان تمبكتي، وحسن كادش، وعلاء آل حجي بعد تعرضهم لإصابات متنوعة أمام عمان. وتسبَّبت الإصابة في إبعاد كادش عن المنتخب حتى نهاية البطولة، فيما يغيب تمبكتي أمام العراق بعد شكواه من آلام عضلية خلال التدريب الختامي وفق بيان رسمي أصدره المنتخب، أما آل حجي فيخضع حاليًا لبرنامج علاجي ولا يزال حاضرًا في تجمع «الصقور».

وحجز المنتخب السعودي سلفًا بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بفضل انتصاريه على الكويت 1ـ0 وعُمان 3ـ0 في الجولتين الأوليين.